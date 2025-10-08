Lilli Tagger als Nachwuchs-Talent des Jahres gekürt

Lilli Tagger ist bei der NIKI-Gala zu Österreichs Aufsteigerin des Jahres 2025 gekürt worden. Die Osttirolerin gewann das French Open Junioreneinzel und überzeugte mit 53,58 Prozent der Fan-Stimmen.

Lilli Tagger wurde von den Sportfans zu Österreichs Aufsteigerin des Jahres gewählt. Die Osttirolerin überzeugte mit 53,58 Prozent der Stimmen (12.249 Nennungen) und setzte sich damit deutlich gegen die Konkurrenz durch. Ihr kometenhafter Aufstieg im Tennis blieb auch Nicht-Fans nicht verborgen.

Grand-Slam-Erfolg als Auslöser

Den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere markierte der Sieg im French Open Junioreneinzel. Zusätzlich erreichte die Nachwuchs-Hoffnung im Juniorenbewerb der Australian Open sowie in Wimbledon das Viertelfinale und landete auf der ITF-Tour ihre ersten Siege. Diese beeindruckenden Ergebnisse überzeugten die Wähler.

Tschofenig und Diessl auf den Folgerängen

Auf Platz zwei der Aufsteiger-Wahl landete Daniel Tschofenig mit 37,76 Prozent der Stimmen (8.634 Votings). Der Skisprung-Star musste sich trotz seiner eigenen Erfolge der Tennis-Talent geschlagen geben. U23-Hürdenlauf-Europameister Enzo Diessl erreichte mit 8,66 Prozent (1.980 Nennungen) den dritten Platz und komplettierte damit das Podest der vielversprechendsten Nachwuchsathleten.