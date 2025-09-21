Osttirolerin Tagger holt dritten Titel in Folge

Die osttirolische Tennis-Talent Lilli Tagger hat ihren dritten Titel innerhalb von zwei Wochen gewonnen. Die 17-Jährige setzte sich im Finale des ITF-W75-Turniers in Serbien gegen die russische Qualifikantin Rada Solotarewa durch und klettert in die Top 220 der Weltrangliste.

Lilli Tagger setzt ihre beeindruckende Siegesserie im Profi-Tennis fort. Die 17-jährige Osttirolerin gewann das ITF-W75-Sandplatzturnier in Kursumlijska Banja, Serbien, mit einem 5:7, 6:2, 6:2-Finalsieg über die 16-jährige russische Qualifikantin Rada Solotarewa.

Dritter Titel in zwei Wochen

Eine Woche nach ihrem Triumph in Bukarest feierte Tagger bereits ihren nächsten Turniersieg. Als Nummer acht gesetzt, gewann sie ab dem Viertelfinale alle Matches in drei Sätzen und zeigt damit mentale Stärke in entscheidenden Momenten.

Historische Siegesserie

Tagger verbucht nun zehn Matchsiege in Folge und hat seit Anfang August nur zwei Niederlagen gegen Landsfrau Sinja Kraus hinnehmen müssen. In der Weltrangliste klettert die Junioren-Titelgewinnerin der French Open von aktuell Platz 275 aus in die Top 220 - ein neues Karrierehoch.Parallel siegte in Seoul die topgesetzte Iga Swiatek. Die Weltranglistenzweite aus Polen gewann gegen Jekaterina Alexandrowa mit 1:6, 7:6(3), 7:5 und holte ihren dritten Titel des Jahres nach Wimbledon und Cincinnati.