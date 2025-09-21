Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Lilli Tagger
© Getty

Triumph-Serie

Osttirolerin Tagger holt dritten Titel in Folge

21.09.25, 13:12 | Aktualisiert: 21.09.25, 14:27
Teilen

Die osttirolische Tennis-Talent Lilli Tagger hat ihren dritten Titel innerhalb von zwei Wochen gewonnen. Die 17-Jährige setzte sich im Finale des ITF-W75-Turniers in Serbien gegen die russische Qualifikantin Rada Solotarewa durch und klettert in die Top 220 der Weltrangliste.

Lilli Tagger setzt ihre beeindruckende Siegesserie im Profi-Tennis fort. Die 17-jährige Osttirolerin gewann das ITF-W75-Sandplatzturnier in Kursumlijska Banja, Serbien, mit einem 5:7, 6:2, 6:2-Finalsieg über die 16-jährige russische Qualifikantin Rada Solotarewa.

Dritter Titel in zwei Wochen

Eine Woche nach ihrem Triumph in Bukarest feierte Tagger bereits ihren nächsten Turniersieg. Als Nummer acht gesetzt, gewann sie ab dem Viertelfinale alle Matches in drei Sätzen und zeigt damit mentale Stärke in entscheidenden Momenten.

Historische Siegesserie

Tagger verbucht nun zehn Matchsiege in Folge und hat seit Anfang August nur zwei Niederlagen gegen Landsfrau Sinja Kraus hinnehmen müssen. In der Weltrangliste klettert die Junioren-Titelgewinnerin der French Open von aktuell Platz 275 aus in die Top 220 - ein neues Karrierehoch.Parallel siegte in Seoul die topgesetzte Iga Swiatek. Die Weltranglistenzweite aus Polen gewann gegen Jekaterina Alexandrowa mit 1:6, 7:6(3), 7:5 und holte ihren dritten Titel des Jahres nach Wimbledon und Cincinnati.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden