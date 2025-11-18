Geleakt! SIE ist die neue Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen 2026

Die französisch-österreichische Schauspielerin wird die weibliche Hauptrolle im "Jedermann" übernehmen und löst somit Delaila Piasko ab.

Die Salzburger Festspiele überraschen erneut mit einer besonderen Besetzungsentscheidung: Die französisch-österreichische Schauspielerin Roxane Duran übernimmt die Rolle der Buhlschaft im „Jedermann“ 2026.

Roxane Duran. © Getty Images

Damit setzen die Festspiele die Tradition fort, eine der prominentesten Nebenrollen des deutschsprachigen Theaters immer wieder außergewöhnlich und international zu besetzen. Roxane Duran, die sowohl in Frankreich als auch in Österreich aufgewachsen ist, bringt einen starken europäischen Hintergrund mit – ein Akzent, den die Festspielleitung bewusst zu setzen scheint.

Philipp Hochmair und Roxane Duran © APA/ROLAND SCHLAGER

Bei der Pressekonferenz wurden "drei neue Frauen im Leben des Jedermann 2026" präsentiert. Die beiden anderen sind Daniela Ziegler, die von Andrea Jonasson die Rolle von Jedermanns Mutter übernimmt, sowie Sylvie Rohrer in der Doppelrolle Ein armer Nachbar / Werke, die 2025 von Kathleen Morgeneyer gespielt wurde.

Durchbruch in Hanekes Historiendrama

Roxane Duran, geboren am 27. Jänner 1993 in Paris, ist eine französisch-österreichische Schauspielerin, die früh auf sich aufmerksam machte. Ihre Ausbildung erhielt sie an den renommierten Schauspielschulen Cours de Théâtre Irène de Crozefon und Cours Florent in Frankreich, bevor sie 2009 ihr filmisches Debüt in Michael Hanekes preisgekröntem Historiendrama Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte gab. Dort verkörperte sie die 14-jährige Arzttochter Anna, eine Rolle von großer emotionaler Intensität.

2011 spielte sie im Film Der Mönch von Dominik Moll und übernahm wenig später auf der Bühne eine besonders anspruchsvolle Aufgabe: 2012 stand sie als Anne Frank in Éric-Emmanuel Schmitts Theaterstück Das Tagebuch der Anne Frank im Zentrum des Geschehens.

Duran arbeitet zweisprachig und bewegt sich selbstverständlich in internationalen Produktionen. Neben ihren Muttersprachen Deutsch und Französisch spricht sie fließend Englisch. Ihren Lebensmittelpunkt hat sie in Paris - nächsten Sommer wird sie dann in Salzburg residieren.





An der Seite von Philipp Hochmair, der den Jedermann auch wieder 2026 verkörpert, wird Duran den Klassiker neu beleben. Schon jetzt wird ihr Engagement mit Spannung kommentiert, gilt die Buhlschaft doch seit Jahrzehnten als Aushängeschild der Salzburger Festspiele und als prestigeträchtige Bühne für große Schauspielerinnen.