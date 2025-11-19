In der aktuellen GALA (EVT: 20.11.) spricht Helene Fischer, 41, über ihren neuen Alltag als Zweifach-Mutter.

Schlager-Queen Helene Fischer hat eine Karriere und eine Familie : Gemeinsam mit Ehemann Thomas Seitel, 40, hat sie zwei Töchter im Alter von 4 Jahren und drei Monaten.

Schöner Ausgleich für Familie

Bei ihren Auftritten füllt sie die größten Hallen und Stadien, privat lebt Fischer zurückgezogen an einem bayerischen See. „Hier zu leben ist ein wunderschöner Ausgleich zu meinem Beruf, der viel in Städte und Studios führt. Ich freue mich so sehr auf diese langen Spaziergänge im Herbst und so Dinge wie Kastanien und Blätter sammeln“, sagt sie. Und weiter: „Ich liebe es zu kochen! Da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen.“

DAS gehört dazu

Zum Bedauern vieler Fans wird Helene Fischer dieses Jahr nicht ihre beliebte Weihnachts-Show machen. So hat sie mehr Zeit Zeit für die Familie: „Plätzchenbacken ist natürlich der Klassiker – es gehört einfach dazu.“

Spagat zwischen Karriere und Familie

Der Spagat zwischen Kindern und Karriere ist wie bei jeder anderen Frau nicht leicht. „In den letzten Monaten lag mein Fokus ganz klar auf der Familie. Im nächsten Jahr werde ich beides wieder miteinander kombinieren. Ich habe ja noch etwas Zeit, meiner Familie die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen, dass ich auf Tour gehe“, so Helene Fischer zu GALA.