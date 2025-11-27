Countdown...Alaba, Arnautovic & Co. mit Finalansage

Das ist mehr als Fußball – das ist österreichische Sportgeschichte! Am Donnerstag (17 Uhr/auf ORF 1 & Sky) kämpft die ÖFB-U17 gegen Portugal um die WM-Krone. Kurz vor dem Showdown heizen David Alaba & Co. mit einem starken Motivationsvideo die Wunder-Elf noch einmal richtig ein.

Rot-weiß-rot steht seit dem 18. November Kopf! Erst qualifiziert sich das A-Team erstmals seit 28 Jahren wieder für eine WM-Endrunde – und dann schafft die ÖFB-U17 in Katar etwas, wovon Fußball-Österreich jahrzehntelang nur träumen konnte: Ein WM-Finale! Und das ausgerechnet gegen Top-Nation Portugal. Am Donnerstag (ab 17 Uhr HIER im Sport24-Liveticker) rollt im mächtigen Khalifa International Stadium der Ball – und für die Youngsters heißt es: Noch einmal alles geben!

Feuer frei! A-Team-Stars zünden Power-Video

Kurz vor dem Anpfiff landet im Teamquartier ein Clip, der die Burschen wohl stärker pusht als jede Kabinenrede. Die Stars der A-Nationalmannschaft meldeten sich geschlossen zu Wort. David Alaba strahlt aus den Real-Madrid-Katakomben, Marko Arnautović schaltet in den Chefmodus, Christoph Baumgartner und Konrad Laimer feuern aus allen Rohren – und sogar Teamchef Ralf Rangnick meldet sich persönlich. Ihre Botschaften treffen direkt ins Herz der Mannschaft: „Wir stehen hinter euch!“, „Vergoldet’s!“, „Ganz Österreich ist stolz!“ Selbst ein abgebrühter Profi bekommt da Gänsehaut – wie soll’s da erst unseren U17-Jungs gehen?

Historisch! Österreich betritt Neuland

Diese Mannschaft hat bereits geschafft, was vorher niemandem gelang. Ein ÖFB-Team in einem WM-Finale? Premiere!

1954 scheiterte das A-Team im Halbfinale und wurde Dritter. Die U20 erreichte 2007 in Kanada ebenfalls das Halbfinale, verlor dort aber und wurde am Ende Vierter.

Jetzt ist alles anders: Die Truppe von Hermann Stadler hat eine Tür aufgestoßen, die in der österreichischen Fußballgeschichte bisher verschlossen blieb. Portugal bringt zwar Technik, Tempo und Routine. Österreich bringt aber Herz, Mut und einen Teamgeist, der von Spiel zu Spiel wilder lodert. Und jetzt kommt noch die volle Rückendeckung des A-Teams obendrauf. Die Botschaft an die Jungs könnte klarer nicht sein: Reingehen. Alles rausfeuern. Geschichte schreiben.

Österreich drückt die Daumen – ganz fest.