Mord-Krimi um Grazer Influencerin: Ex-Freund (31) festgenommen

Der Freund der 32-Jährigen wurde in Slowenien festgenommen.

Seit Sonntagmorgen fehlt von der Grazerin und Influencerin Stefanie P. jede Spur. Die 32-Jährige stieg nach einer Weihnachtsfeier gegen 7 Uhr vor ihrer Wohnung aus dem Taxi und schrieb ihrer Freundin noch eine WhatsApp-Nachricht – seither ist die hübsche Blondine verschwunden. Polizei und Angehörige suchen derzeit mit Hochdruck nach Stefanie (oe24 berichtete).

Nun spitzen sich die Hinweise zu, dass es sich in dem Vermisstenfall der jungen Frau, die auch Sängerin und Model ist, um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Denn wie die Polizei berichtet, wurde der mittlerweile Ex-Freund der Influencerin in Slowenien verhaftet.

Der 31-Jährige soll mit seinem Auto nach Slowenien gefahren sein, für die Polizei war er seit dem Verschwinden von Stefanie nicht erreichbar. Die slowenische Polizei soll schließlich den österreichischen Behörden von einem Brand eines Autos am Parkplatz eines Casinos in Grenznähe berichtet haben. Dabei handelt es sich um das Fahrzeug des 31-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde in der Nähe des Brandes festgenommen. Eine Auslieferung nach Österreich wurde beantragt.

Wo sich Stefanie befindet, ist aktuell immer noch unklar. Weitere Erhebungen durch Beamte des Landeskriminalamts Steiermark laufen derzeit auf Hochtouren.



Die Vermisstenanzeige der 32-jährigen Stefanie P. verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien. Freunde, Bekannte und Kolleg:innen teilten den Aufruf hunderte Male, in Sorge um die beliebte Grazer Visagistin und Influencerin.

Aufgefallen war ihr Verschwinden, als sie nicht zu einem Fotoshooting in der Innenstadt erschienen war.