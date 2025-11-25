Sorge um steirische Influencerin Stefanie P. - seit Sonntag vermisst

Seit Sonntagmorgen fehlt von der Grazerin Stefanie P. jede Spur. Die 32-Jährige stieg nach einer Weihnachtsfeier vor ihrer Wohnung aus dem Taxi und schrieb ihrer Freundin noch eine WhatsApp-Nachricht – seither ist sie verschwunden. Polizei und Angehörige suchen mit Hochdruck.

© Facebook

Die Vermisstenanzeige der 32-jährigen Stefanie P. verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien. Freunde, Bekannte und Kolleg:innen teilen den Aufruf hunderte Male, in Sorge um die beliebte Grazer Visagistin und Influencerin.

Ihre letzte Nachricht nach der Taxi-Fahrt

Laut der Vermisstenmeldung des Vereins „Österreich findet Euch“ wurde Stefanie P. zuletzt am 23. November 2025 um 7 Uhr im Grazer Bezirk Geidorf, Hochsteingasse, gesehen. Nach einer gemeinsamen Partynacht teilte sie sich ein Taxi mit einer Freundin, stieg vor ihrer Wohnung aus und schickte dieser noch eine Nachricht, dass sie gut angekommen sei. Danach verliert sich jede Spur.

Mutter bittet um Hilfe

Zu einem am Nachmittag geplanten Fotoshooting in einem Innenstadtlokal erschien die 32-Jährige nicht. Familie und Freund:innen konnten seit dem Morgen keinen Kontakt mehr herstellen. Die Mutter der Vermissten, Csila Legenstein, schreibt in einem öffentlichen Hilferuf:

„Meine Tochter wird seit gestern Vormittag vermisst. Jeder zweckdienliche Hinweis wird finanziell entlohnt. Bitte helft mir, meine Tochter zu finden.“

Personenbeschreibung:

• Name: Stefanie P.

• Alter: 32 Jahre

• Größe: 170–175 cm

• Haarfarbe: dunkelblond, schulterlang

• Statur: schlank

• Besonderes Merkmal: Tätowierung „Csilla“ am linken UnterarmHinweise:

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Grazerin machen kann, soll sich direkt bei der Polizei melden.