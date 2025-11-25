Alles zu oe24VIP
Glock am Kinderspielplatz Ziersdorf
© Googlemaps/Getty/bearbeitet: Auf diesem Spielplatz zog 12-Jähriger die Glock.

Drama am Spielplatz

12-Jähriger schoss mit Glock: Verfahren eingestellt

25.11.25, 15:46
Wegen der Strafunmündigkeit wurde das Verfahren gegen den erst 12-Jährigen eingestellt. 

Ein Ermittlungsverfahren gegen einen Zwölfjährigen, der Anfang November auf einem Spielplatz in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) mehrmals mit einer Glock in die Luft geschossen haben soll, ist von der Staatsanwaltschaft Korneuburg eingestellt worden. Grund sei die Strafunmündigkeit des Burschen, bestätigte Behördensprecherin Gudrun Bischof am Dienstag einen "NÖN"-Onlinebericht. Erhebungen gegen den Vater nach dem Waffengesetz und wegen Diebstahls laufen indes weiter.

Auslöser für die Schüsse am 3. November dürfte ein Streit mit einem Gleichaltrigen gewesen sein. Der Zwölfjährige soll die Waffe zuhause gefunden und dann verwendet haben. Ein Kind mit seinen Eltern erstattete Anzeige. Die funktionsfähige und geladene Glock wurde im Zimmer des Buben sichergestellt. Der Vater besaß die Pistole nach Polizeiangaben illegal, ebenso wie eine weitere Faustfeuerwaffe und zwei Langwaffen.

Ermittelt worden war gegen den Zwölfjährigen nach dem Waffengesetz sowie wegen des Verdachts der Nötigung und der gefährlichen Drohung. Der Bursch ist nach dem Vorfall in einer Kriseneinrichtung des Landes untergebracht worden.

