Speeddating und schwierige Regierungsbildung

Selbst am Abend geht das Werben um Wählerstimmen weiter eine Regierungsbildung könnte allerdings schwierig werden.

Bei einem "Speed-Dating" der Sender ProSieben und SAT können Bürger die Kanzlerkandidaten befragen. Neben Scholz sind Habeck und die AfD-Kandidatin Alice Weidel dabei. Merz ließ sich aus Termingründen entschuldigen.

Komplizierte Regierungsbildung erwartet

Die Regierungsbildung dürfte gemessen an den Umfragen eine große Herausforderung werden. Merz strebt eine Zweierkoalition mit SPD oder Grünen an - während Söder eine schwarz-grüne Koalition strikt ablehnt. Sollten mehrere kleine Parteien über die Fünf-Prozent-Hürde kommen, dürfte die Union auf einen dritten Koalitionspartner angewiesen sein. Dies könnte wie bei der gescheiterten Ampel eine größere Instabilität bedeuten.

Bundestag wird kleiner – rund 100 Abgeordnete weniger

Der neue Bundestag wird wegen einer Reform deutlich schlanker sein als bisher. Die Zahl der Abgeordneten wurde auf 630 begrenzt – mehr als 100 weniger als aktuell. Der kurze Winterwahlkampf war zuletzt geprägt von der Debatte über eine Begrenzung der Migration. Zweites großes Thema war die schwächelnde Wirtschaft.

Demonstrationen in mehreren deutschen Städten

In mehreren deutschen Städten waren am Tag vor der Wahl Demonstrationen geplant. Sie richten sich - wie in Hamburg und Hannover - gegen rechts oder rufen wie etwa in Kiel zu Vielfalt und Toleranz auf.