Österreichs Football-Helden greifen nach EM-Gold und der ORF schaltet weg

Nach dem Halbfinal-Coup bei der EM gegen Deutschland greift unsere Football-Nationalmannschaft am Dienstag (19 Uhr) nach der erstmaligen Titelverteidigung.

Football-Österreich blickt am Dienstag ab 19 Uhr gespannt nach Deutschland. Im legendären Grotenburg-Stadion von Krefeld steigt das Finale der Europameisterschaft. Erstmals steht unser Nationalteam von Head Coach Max Sommer als Titelverteidiger auch im Endspiel. Dabei kommt es gleich zur Neuauflage des Finales 2023 gegen Finnland.

Möglich machte das ein grandioser 30:9-Sieg im Halbfinale gegen Gastgeber Deutschland. Sommer: "Die Vorfreude auf das Finale ist riesig und Sie kann auch groß sein, da unser medizinischer Staff Tag für Tag hervorragende Arbeit leistet und unsere Jungs daher auch morgen wieder bereit sein werden für ein intensives Football-Spiel. Wir haben durch ihr Halbfinale gegen Italien viele neue Informationen über Finnland sammeln können - sie zeichnen sich vor allem über eine starke Defense aus."

"Wir haben die Stunden nach dem Deutschland-Spiel genutzt, um dieses historische Ereignis ein wenig zu feiern - aber immer mit dem bevorstehenden Spiel gegen Finnland im Hinterkopf", ist Vikings-Star und Teamkapitän Lukas Holub bereit auf den Showdown. Noch dazu gibt es bei den Finnen ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Elmeri Laalo, Timi Nuikka und Viljo Lempinen stehen gleich drei Mann im Kader, die in der abgelaufenen ELF-Saison das Vikings-Trikot trugen.

Public Viewing statt ORF

Der ORF zeigt den Beginn der Partie live auf ORF Sport+. Ab 20.15 Uhr wechselt man allerdings zur Dreier-Konferenz des ÖFB-Cup mit den Partien Stripfing - LASK, BW Linz - Hartberg und Kapfenberg - Altach. Für so manchen Sport-Fan hierzulande nicht ganz verständlich. Waren doch auch in den ersten beiden Cup-Runden nicht alle Spiele live zu sehen. Noch dazu geht es in diesem Fall um nicht weniger als einen Europameister-Titel.

Die entscheidende Phase des Spiels wird zeitversetzt im linearen Fernsehen zu sehen sein und auf ORF On im Stream übertragen. Allerdings hat der Verband bereits reagiert und nutzt die Kooperation mit dem Partnerhotel Courtyard by Marriott Messe/Prater. Dort wird für alle Fans ein Public Viewing veranstaltet.