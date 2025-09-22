Olympia-Schanze fordert drittes Kreuzbandriss-Opfer

Gleich drei Springerinnen haben sich in Predazzo schwer verletzt.

Wie die Skisprungstars Eva Pinkelnig und Alexandria Loutitt hat auf den neuen Olympiaschanzen in Predazzo auch die Nordische Kombiniererin Haruka Kasai am Wochenende einen Kreuzbandriss erlitten.

Der japanische Verband verlautbarte am Montag die Diagnose, die zumindest einen mehrmonatigen Ausfall der WM-Dritten für die anstehende Saison mit den Olympischen Spielen bedeutet. Kasai war beim Sommer Grand Prix zu Sturz gekommen und hatte sich schwer am Knie verletzt.