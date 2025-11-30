Lisa Eder Sechste in Falun, Sieg an Prevc

Prevc und Seriensiegerin Maruyama herausragend - Mühlbacher 12.

Lisa Eder erreichte am Sonntag von der Großschanze in Falun den sechsten Platz. Mit Sprüngen auf 122,5 und 119,5 Metern lag die Österreicherin deutlich hinter den Podesträngen. Nach Platz drei auf der Normalschanze am Samstag verpasste sie diesmal die Top-Platzierungen.

Prevc beendet Maruyama-Serie

An der Spitze beendete Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc den Siegeslauf der überraschenden Japanerin Nozomi Maruyama, die die ersten drei Bewerbe gewonnen hatte. Die Slowenin sicherte sich dank eines 132-Meter-Satzes den ersten Saisonsieg mit 7,9 Punkten Vorsprung vor Maruyama. Eirin Kvandal wurde Dritte.

Eder mit Anfahrtsproblemen

"In der Quali hat es zu schneien angefangen, das hat mich generell durcheinandergebracht. Dann ist es vom Tisch her eher schwierig gewesen", sprach Eder die Anfahrtsposition an. Es war das erste Kennenlernen der WM-Bakken, die Nordische WM 2027 geht in Falun in Szene.

Zweite Österreicherin in Punkterängen

Mit Julia Mühlbacher auf Rang zwölf holte eine zweite Österreicherin Weltcuppunkte. Hannah Wiegele verpasste diesmal das Finale der Top 30. Der nächste Schauplatz ist am Donnerstag und Freitag Wisla in Polen mit zwei Großschanzenbewerben.