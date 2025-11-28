Eder im Normalschanzen-Bewerb in Falun Dritte

Lisa Eder sicherte sich am Freitag ihren 2.Weltcup-Podestplatz in dieser Saison. Die 24-jährige Salzburgerin belegte im 1.Bewerb in Falun auf der Normalschanze nach Sprüngen auf 91 und 90,5 m mit 209,3 Punkten den 3.Platz, auf dem sie auch zum Saisonstart in Lillehammer gelandet war.

Eine Klasse für sich war wieder die Japanerin Nozomi Maruyama (229,6), die vor der Slowenin Nika Prevc (211,1) siegte. Am Sonntag wird von der Großschanze gesprungen.

Die Nordische Kombiniererin Lisa Hirner (33.) konnte sich bei ihrer Premiere als Spezialspringerin im WM-Ort von 2027 wie auch Chiara Kreuzer (36.) und Hannah Wiegele (41.) nicht für den 2. Durchgang qualifizieren. Eder hingegen war in zwei von drei Saisonbewerben auf dem Stockerl. Sie sprach von einem "schwierigen Tag", auch angesichts von Problemen mit der Spur und brutalem Wind beim Trainingsdurchgang am Vormittag. "Ich war dann positiv überrascht, dass sie das Ganze so gut durchgebracht haben", sagte Eder.

Durch Änderungen bei der Spur sei diese beim Bewerb um einiges besser gewesen. "Es ist nur schade, dass wir auf der Schanze nur drei Sprünge gehabt haben, da sie eigentlich sehr lässig ist. Aber es ist gut, wenn man am Stockerl ist", resümierte die ÖSV-Athletin, die in der Weltcupwertung mit 142 Zählern Vierte ist. Maruyama (300) hält beim Punktemaximum. Julia Mühlbacher punktete als zweite Österreicherin, sie landete auf Rang 19 (169,1). Die Männer-Qualifikation in Ruka wurde wegen sehr windiger Bedingungen, der Wind wechselte in kurzer Zeit von einem Meter auf sieben Meter, abgesagt.