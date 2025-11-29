Alles zu oe24VIP
Julia Scheib
© GEPA

Riesentorlauf

ÖSV-Ass Scheib bei Shiffrin-Drama wieder im Spitzenfeld

29.11.25, 19:22
Julia Scheib ist nach dem Sieg in Sölden auch beim zweiten RTL der Saison im Spitzenfeld dabei. Nach dem 1. Durchgang liegt das ÖSV-Ass mit 0,60 Sekunden Rückstand auf Halbzeitführende Alice Robinson auf Platz 3. Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin patzte und hat schon 1,74 Sekunden Rückstand

Sölden-Siegerin Julia Scheib nimmt den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der Frauen in Copper Mountain von Position drei aus in Angriff. Die steirische Skirennläuferin hat 0,60 Sek. Rückstand auf die zur Halbzeit führende Neuseeländerin Alice Robinson, die Schwedin Sara Hector ist Zweite (+0,29). Katharina Liensberger hielt den Rückstand mit 1,24 in Grenzen und war Achte, die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin lag bei ihrem Heimrennen 1,74 zurück.

Mikaela Shiffrin
© Getty

Das Rennen hatte mit einer halben Stunde Verspätung begonnen, da es bis in die frühen Morgenstunden geschneit hatte und die Pistenpräparierung andauerte. Der zweite Durchgang beginnt um 21.30 Uhr (MEZ/live ORF 1).

