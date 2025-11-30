Brandgefahr steigt jetzt wieder an

Ältere Menschen seien besonders gefährdet, heißt es vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Die Vorweihnachtszeit erhöht die Brandgefahr in Österreich. Heuer sind bereits mehr als 30 Menschen bei Wohnungsbränden ums Leben gekommen. Häufig sind unbeaufsichtigte Kerzen auf Adventkränzen oder Christbäumen der Auslöser. Die Brandverhütungsstelle warnt daher eindringlich vor Nachlässigkeit.

In Oberösterreich kommt es laut Günther Schwabegger von der Brandverhütungsstelle etwa 100 Mal pro Jahr zu Bränden, oft weil Kerzen unsachgemäß verwendet werden. LED-Lichter gelten als sichere Alternative. Wer dennoch echte Kerzen anzündet, sollte sie niemals unbeaufsichtigt lassen. Ein Kübel Wasser, eine Löschdecke oder ein Feuerlöscher sollten griffbereit stehen, ebenso Rauchmelder, die im Ernstfall Leben retten können.

Ältere Menschen besonders gefährdet

Besonders gefährdet sind ältere Menschen. Eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt, dass rund die Hälfte aller Brandopfer über 65 Jahre alt ist. Armin Kaltenegger vom KFV erklärt, dass mit zunehmendem Alter Geruchs-, Seh- und Hörvermögen nachlassen, weshalb Brände oft zu spät bemerkt werden. Gerade in dieser Altersgruppe können kleine Unachtsamkeiten fatale Folgen haben.

© dpa

Sicherheit steht immer an erster Stelle

LED-Lichter bieten daher nicht nur Komfort, sondern auch entscheidende Sicherheit. Experten raten, Adventkränze und Christbäume nur mit Bedacht zu schmücken und Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Vorsicht und vorausschauendes Handeln können die Anzahl der Brandopfer deutlich reduzieren. Die Vorweihnachtszeit soll Freude bringen, Sicherheit sollte dabei immer an erster Stelle stehen.