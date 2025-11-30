17-Jähriger raste mit 125 km/h durchs Ortsgebiet

Er gefährdete auch andere Verkehrsteilnehmer.

Im Bezirk Vöcklabruck kam es am Samstagnachmittag zu einer gefährlichen Flucht vor der Polizei. Ein 17-Jähriger entzog sich in Frankenburg einer Verkehrskontrolle und missachtete mehrere Anhaltezeichen.

Statt anzuhalten, beschleunigte er stark, woraufhin die Polizei die Verfolgung aufnahm. Laut Angaben der Beamten raste der Jugendliche mit bis zu 125 km/h durch mehrere Ortschaften, überholte riskant und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. In Vöcklamarkt gelang es ihm schließlich, der Streife zu entkommen. Die weiteren Ermittlungen führten zum Zulassungsbesitzer des Autos, der erklärte, die Kennzeichen dem ehemaligen Lehrling überlassen zu haben. Der 17-Jährige zeigte sich uneinsichtig und wurde angezeigt.