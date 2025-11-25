Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Michael SCHUMACHER
© APA/dpa

Schockende Aussage

Michael Schumacher-Freund: "Werden ihn nicht wiedersehen, aus guten Gründen"

25.11.25, 12:32
Teilen

Neue Details zum Leben von Michael Schumacher.

Seit seinem schweren Unfall Ende 2013 wird Formel-1-Legende Michael Schumacher rigoros von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Mehr zum Thema

Michael SCHUMACHER
© AFP

Schwerer Unfall

Michael Schumachers Familie ist es wichtig, dass die Privatsphäre des Sportstars geschützt wird, das betonte Ehefrau Corinna in der Netflix-Dokumentation, die 2021 veröffentlicht wurde. Nach dem Unfall beim Skifahren in der Schweiz soll Schumacher in einem künstlichen Koma gelegen sein, er hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Michael Corinna Schumacher
© Getty Images

Spärliche Infos

Seitdem wurde er nicht mehr öffentlich gesehen und die Infos zu seinem  Zustand  sind spärlich. Zwar machen in der letzten  Zeit immer wieder Berichte die Runde, die besagen, dass es dem Ausnahmesportler besser  gehen soll. Doch offiziell gibt es dazu keine Äußerung. Entsprechend dem Credo der Familie werde es erst eine Äußerung geben, wenn sich an Schumachers Zustand drastisch etwas ändert.

Michael Schumacher
© Getty

Hat finnischen Arzt

Nun hat Richard Hopkins, ein Freund Michael Schumachers und ehemaliger Betriebsleiter von Red Bull in britischen Medien und gegenüber der SPORTbible zu Michael Schumacher geäußert: "Ich habe in letzter Zeit nichts gehört. Soweit ich weiß hat er einen finnischen Arzt, der nur für ihn zuständig ist."

Michael und Ralf Schumacher
© Getty Images

Das ist der innere Kreis

Hopkins selbst würde nicht zum kleinen Kreis der Auserwählten zählen, der Schumacher regelmäßig sehen darf: "Ich bin nicht Jean Todt, ich bin nicht Ross Brawn, ich bin auch nicht Gerhard Berger, die alle bei Michael auf Besuch vorbeischauen. Ich bin weit davon entfernt."

Schumacher

Michael und Corinna Schumacher mit Willi Weber.

© Getty Images

Unangenehm

Doch Hopkins hat eine deutliche Meinung: "Ich glaube nicht, dass wir Michael jemals wiedersehen werden. Es ist mir unangenehm, über seinen Zustand zu sprechen, weil dieser sehr geheim behandelt wird, aus guten Gründen, denn die Familie will es so."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden