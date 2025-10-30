Alles zu oe24VIP
Cora Schumacher
© Instagram

Provokation

Cora Schumacher platzt der Kragen – klare Geste nach mentaler Krise

30.10.25, 09:07
Teilen

Cora Schumacher sorgt mit einer provokanten Instagram-Story für Aufsehen. Mit einem Blutdruckmessgerät am Arm, ausgestrecktem Mittelfinger und der Botschaft „Therapist calls it meditation. I call it manual pressure release“ zeigt sie einmal mehr: Cora sagt, was sie denkt. 

Nach einer längeren Pause sorgt Cora Schumacher (48) wieder für Aufsehen in den sozialen Medien. In einer neuen Instagram-Story zeigt sich die Ex-Frau von Ralf Schumacher (50) mit einer gehörigen Portion Selbstironie – und einer klaren Botschaft.

Auf dem Foto ist ihr tätowierter Arm zu sehen, an dem ein Blutdruckmessgerät befestigt ist. Der Wert zeigt 126 zu 86 – ein durchaus normaler Blutdruck. Doch der Blickfang des Bildes ist eindeutig ihr ausgestreckter Mittelfinger, der sich gegen eine Tafel im Hintergrund richtet. Dazu schreibt sie: „Therapist calls it meditation. I call it manual pressure release..“ („Therapeut nennt es Meditation. Ich nenne es manuelle Druckfreigabe.“)

Cora Schumacher postete ihren Mittelfinger in einer Instagram-Story.

© Instagram

Musikalisch untermalt wird der Post mit dem Queen-Hit „Under Pressure“ – eine passende Wahl, wenn man die letzten Jahre der 48-Jährigen betrachtet.

Schwere Zeiten und ein offener Umgang mit psychischer Gesundheit

Cora Schumacher hat in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht – weniger durch Glamour, sondern durch ihre ehrliche und oftmals schonungslose Offenheit. Nach Ralf Schumachers Outing kämpfte sie nicht nur mit medialem Druck, sondern auch mit persönlichen Herausforderungen.


 

Ihre ADHS-Diagnose, Anfeindungen im Netz und der Umgang mit psychischem Stress führten sie, wie sie selbst mehrfach betonte, an ihre Grenzen. Sie sprach offen über Burnout-Symptome und den schwierigen Weg zurück zu Stabilität und Selbstfürsorge.

Selbstironie statt Selbstmitleid

Mit dem aktuellen Posting zeigt Cora Schumacher, dass sie ihren Humor nicht verloren hat – und vielleicht sogar einen Weg gefunden hat, mit dem Druck des Lebens umzugehen. Zwischen Ironie und Trotz schwingt eine klare Botschaft mit: Sie lässt sich nicht unterkriegen.

