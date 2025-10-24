Schumacher-Ex feuert neuen Freund Jannik Sinner in Wien an

Der Sohn von Michael Schumacher muss jetzt stark sein, denn seine Ex-Freundin scheint einen neuen Sportler-Freund gefunden zu haben.

Am 23. Oktober nahm sie Platz in der Wiener Stadthalle – eine junge Frau, die sofort ins Auge sticht. Groß, schlank, blonde Haare und diesen beeindruckend stahlblauen Augen. Ein Blick, und es wird klar: Das ist Laila Hasanovic (24). Die dänische Schönheit, bekannt als Model und Influencerin, hat in der Vergangenheit nicht nur die Modewelt aufgemischt, sondern auch das Herz von Mick Schumacher (26) erobert, dem Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Laila und Mick waren zwei Jahre lang das Traumpaar der Szene. Sie reisten gemeinsam um die Welt und teilten ihre Abenteuer mit ihren knapp 400.000 Instagram-Followern. Sogar Gerüchte um eine Verlobung gab es. Doch im Frühjahr kam dann das Aus. Laut Berichten trennte sich das Paar still und heimlich, ohne großes Aufsehen.

Laila Hasanovic und Jannik Sinner?

Doch was ist nun mit Laila? Gerüchte über eine neue Liebe halten sich hartnäckig. Schon seit Wochen wird sie immer wieder bei Tennismatches gesichtet – und das nicht zufällig. Besonders bei den Spielen von Jannik Sinner (24), dem Tennis-Ass und aktuell Nummer zwei der Weltrangliste. Zum ersten Mal fiel Laila in Paris nach den French Open auf der Tribüne auf. Später wurden die beiden auch bei einem Kurztrip nach Kopenhagen gesehen.

Jannik Sinner selbst hat inzwischen schon durchscheinen lassen, dass es zwischen ihm und der dänischen Influencerin mehr als nur Freundschaft sein könnte. In einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ vor den US Open gestand er: „Ja, ich bin verliebt, aber wir sprechen nicht über unser Privatleben.“ Manchmal, so scheint es, sagen Bilder mehr als Worte. Sinner soll auf seinem Handy-Hintergrund ein Foto von Laila als ständige Erinnerung an seine neue Liebe haben.

Laila an Janniks Seite in Wien

Die Gerüchte erhielten neuen Schwung, als Laila wieder an Janniks Seite in der Wiener Stadthalle gesichtet wurde. Der Tennis-Star setzte sich dort in einem packenden Match gegen Flavio Cobolli durch und begeisterte das Publikum mit spektakulären Ballwechseln. Laila verfolgte das Geschehen hautnah und jubelte ihm von der Tribüne aus zu.

Liebe und Tennis: Ein unschlagbares Duo?

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Geschichte zwischen Laila Hasanovic und Jannik Sinner weiterentwickelt. Der Sportler hat in seiner Karriere schon viele Siege gefeiert, doch wer weiß – vielleicht hat er ja diesmal auch Glück in der Liebe. Auf dem Platz läuft es jedenfalls rund für ihn, und auch neben dem Spielfeld könnte er nun eine aufregende neue Herausforderung gefunden haben. Wer weiß, vielleicht wird das nächste große Match nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch in der Liebe entschieden.