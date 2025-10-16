Alles zu oe24VIP
Michael Schumacher Villa
Vergewaltigungs-Vorwürfe von Schumacher-Krankenschwester: ER soll der Täter sein

16.10.25, 14:24
Jetzt werden weitere Details in diesem Fall bekannt.

Erst vor kurzem wurden diese  schrecklichen Neuigkeiten  aus dem Umfeld von Michael Schumacher bekannt. 

Vergewaltigungsvorwürfe

Wie das Schweizer Portal 24heures berichtete, soll es Ermittlungen wegen eines Vorfalles im Familienanwesen in Glan am Genfer See geben. Dem Bericht zufolge soll dort 2019 eine Krankenschwester, die Schumacher betreut hatte, vergewaltigt worden sein. 2022 wurde die Strafanzeige eingereicht. Der Prozess begann dem Bericht zufolge diese Woche.

Michael Schumacher Villa
Bei dem möglichen Täter soll es sich um den australischen Rennfahrer Joey M. (29) handeln, der damals ein enger Freund von Sohn Mick gewesen sein soll. Das berichten nun einige Medien. Er soll die Vorwürfe bestreiten, doch zu einem ersten Gerichtstermin sei er nicht erschienen. Laut Gerichtsangaben sei er „seit Monaten nicht mehr aufgetaucht“. 

Tat

Laut Staatsanwaltschaft habe er sich bei einem längeren Aufenthalt nach einer durchzechten Nacht an der Betreuerin vergangen. Der Angeklagte soll die Krankenschwester am 23. November 2019 zweimal in einem Schlafzimmer in der Villa des 56-jährigen deutschen Stars in Gland bei Genf vergewaltigt haben.

