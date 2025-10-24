Schumacher-Update – kommt jetzt der Umzug nach Texas?

Die Kinder des legendären Rennfahrers kümmern sich um den Familiennachwuchs und planen die Zukunft. Folgt jetzt etwa schon der nächste Umzug?

Seit dem Frühjahr ist bei Gina Schumacher, 28, und ihrem Ehemann Iain Bethke, 29, auf ihrer Ranch im texanischen Gordonville ordentlich etwas los. Am 29. März 2025 erblickte ihre Tochter Millie das Licht der Welt und machte die Familie um ein weiteres Mitglied reicher. Für Formel-1-Legende Michael Schumacher, 56, und seine Frau Corinna, 56, bedeutet das, dass sie nun Großeltern sind – und Mick Schumacher, 26, darf sich seitdem stolzer Onkel nennen.





Der ehemalige Formel-1-Testfahrer, der derzeit auf dem Sprung in die IndyCar-Serie der USA ist, hat nun seine Schwester und deren Familie in Texas besucht und dabei einige private Eindrücke aus dem Leben auf der Ranch geteilt.

Mick Schumacher auf familiärem Besuch in Texas: Ein Schritt Richtung USA?

Mick und Gina haben ein enges Verhältnis, und nach dem Besuch bei seiner Schwester stellt sich die Frage: Könnte auch Mick bald nach Texas ziehen? Der frühere Formel-1-Pilot hat in Indianapolis bereits sein erstes IndyCar-Testrennen absolviert, und Insider wie RTL-Experte Christian Danner spekulieren, dass der 26-Jährige sich ein Engagement in den USA gut vorstellen kann.

Gina und Mick Schumacher in Amerika © Instagram

Auf Bildern, die Mick auf Instagram teilte, ist zu sehen, wie er gemeinsam mit Gina und ihrem Mann Iain auf der XCS Ranch posiert. Neben der CS Ranch in der Schweiz, dem Hauptwohnsitz der Familie Schumacher, ist die XCS Ranch in Gordonville ein weiteres Zentrum für die Reining-Pferdeausbildung – eine Leidenschaft, die Gina und ihr Mann teilen.





Ob Mick Schumacher tatsächlich einen dauerhaften Umzug plant, ist noch unklar. Doch in Texas hat er sich schon mal dem lokalen Stil angepasst: Mit Hut, Jeans und einer markanten Schnalle am Gürtel posiert er an der Seite seiner Schwester und ihres Ehemannes.

Glückliche, aber müde Eltern: Das Leben mit Baby Millie

Ein weiteres Bild zeigt Gina in den Armen ihres Ehemannes, während Iain sie von hinten mit einem liebevollen Umarmung hält. Beide strahlen trotz der offensichtlichen Erschöpfung, die mit einem sieben Monate alten Baby einhergeht. Die ersten Monate als Eltern scheinen wenig Schlaf gebracht zu haben, doch das junge Paar wirkt überglücklich mit ihrer Tochter Millie.

Michael Schumacher mit seinen Kindern Gina und Mick. © Instagram

Die Arbeit auf der Ranch verlangt den beiden viel ab – zwischen Windeln wechseln, füttern und Spaziergängen gibt es auf der XCS Ranch stets einiges zu tun. Dennoch hat Gina ihre Babypause nicht lange genossen: Bereits im Juni, nur knapp drei Monate nach der Geburt, saß sie wieder fest im Sattel und nahm am „NRHA USA Derby“, dem drittgrößten Reining-Event der Welt, teil.