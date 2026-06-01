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Erstmals seit 2002: WM-Legende nicht nominiert

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Uruguays Teamchef Marcelo Bielsa verzichtet auf Uruguays größte Legende
Uruguays Teamchef Marcelo Bielsa verzichtet auf Uruguays größte Legende © APA/AFP/DANTE FERNANDEZ
Trainer-Guru Marcelo Bielsa nominierte seinen Kader für die WM 2026 bei Uruguay - mit einem echten Hammer. Wobei, eigentlich ohne einen echten Hammer.
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Im Jahr 2026 wird die erste WM seit 2002 stattfinden, bei der Star-Stürmer Luis Suárez nicht dabei ist. Zumindest in den Jahren, in denen Uruguay qualifiziert war - 2006 in Deutschland mussten sie nämlich auslassen.

Seitdem sind die Urus aber immer dabei, Suárez war stets das Um und Auf der Celeste. 16 seiner 143 Nationalteam-Spiele fanden bei einer Weltmeisterschaft statt. Sieben Tore und fünf Vorlagen sind seine starke Ausbeute.

Uruguays Luis Suárez
Uruguays Luis Suárez © getty

Eine andere Legende noch dabei

Highlight war sicher das Jahr 2010, als Uruguay das Turnier auf Platz vier beendete - das gleichauf (1954 &amp; 1970) beste Ergebnis nach den beiden Weltmeistertiteln (1930 &amp; 1950).

Nun geht die Ära Suárez aber zu Ende. Eine andere Legende schaffte es aber in Bielsas Kader: Fernando Muslera (39). Auch Real-Prügler Federico Valverde, Jose Maria Giménez (Atletico) oder Manuel Ugarte (Manchester United) sind dabei.

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Der ganze Kader im Überblick:

Torhüter: Santiago Mele, Fernando Muslera, Sergio Rochet

Verteidiger: Ronald Araújo, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Jose Maria Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Matías Viña

Mittelfeldspieler: Maximiliano Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar

Stürmer: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Darwin Núñez

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