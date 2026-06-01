Uruguay
Erstmals seit 2002: WM-Legende nicht nominiert
Im Jahr 2026 wird die erste WM seit 2002 stattfinden, bei der Star-Stürmer Luis Suárez nicht dabei ist. Zumindest in den Jahren, in denen Uruguay qualifiziert war - 2006 in Deutschland mussten sie nämlich auslassen.
Seitdem sind die Urus aber immer dabei, Suárez war stets das Um und Auf der Celeste. 16 seiner 143 Nationalteam-Spiele fanden bei einer Weltmeisterschaft statt. Sieben Tore und fünf Vorlagen sind seine starke Ausbeute.
Eine andere Legende noch dabei
Highlight war sicher das Jahr 2010, als Uruguay das Turnier auf Platz vier beendete - das gleichauf (1954 & 1970) beste Ergebnis nach den beiden Weltmeistertiteln (1930 & 1950).
Nun geht die Ära Suárez aber zu Ende. Eine andere Legende schaffte es aber in Bielsas Kader: Fernando Muslera (39). Auch Real-Prügler Federico Valverde, Jose Maria Giménez (Atletico) oder Manuel Ugarte (Manchester United) sind dabei.
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Der ganze Kader im Überblick:
Torhüter: Santiago Mele, Fernando Muslera, Sergio Rochet
Verteidiger: Ronald Araújo, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Jose Maria Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Matías Viña
Mittelfeldspieler: Maximiliano Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar
Stürmer: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Darwin Núñez
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