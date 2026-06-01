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Sabitzer-Goldtor gegen Tunesien

1:0 - ÖFB-Team mit Zittersieg bei WM-Generalprobe

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VIENNA,AUSTRIA,01.JUN.26 - SOCCER - OEFB international test match, Austria vs Tunisia. Image shows the rejoicing of Stefan Posch and Marcel Sabitzer (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
Gold-Torschütze Marcel Sabitzer. © GEPA pictures/ Armin Rauthner
Das letzte Spiel vor der WM war für die ÖFB-Elf der befürchtete Härtetest. Gegen Tunesien erkämpfte die Rangnick-Truppe nur einen knappen 1:0-Sieg.
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Drei Ziele hatte Ralf Rangnick für den letzten Test gegen Tunesien ausgegeben. Drei Tage vor dem Abflug zur WM in die USA wollte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick "ein gutes Spiel" sehen, "einen Sieg für uns und dass sich keiner verletzt."

+++ Das Spiel HIER im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Tatsächlich lief vorerst alles in die andere Richtung: Schon beim Aufwärmen verletzte sich Offensivmann Christoph Baumgartner (für ihn begann dann Gregoritsch). Mehr Glück hatte die ÖFB-Elf mit dem Spielstand nach 45 Minuten, dass es nur 0:0 stand.

VIENNA,AUSTRIA,01.JUN.26 - SOCCER - OEFB international test match, Austria vs Tunisia. Image shows fans of AUT. Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
Die Fans unterstützen unser Team lautstark. © GEPA pictures/ Armin Rauthner

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Denn WM-Starter Tunesien (FIFA-Nr. 44) dominierte fast nach Belieben. Bereits in der 12. Minute klatschte der Ball nach einem Hannibal-Freistoß an die Latte. Sechs Minuten später ging ein Schuss des früheren Manchester-United-Stars an die Stange. Glück für Österreich: 2x Latte, 1x Stange. Kurz vor der Pause kam es dann noch schlimmer: Konrad Laimer bekommt bei einem Konter der Tunesier den Ball an die Hand, sieht zunächst Gelb, nach VAR-Studium korrigiert der Referee auf Rot (37.).

Den Freistoß jagt Slimane an die Latte – Alex Schlager wäre chancenlos gewesen. Gleich danach lenkt unser Einser-Tormann den Ball zur Ecke. Nach Seitenwechsel gingen Lienhart, Alaba, Arnautovic, Gregoritsch und Schmid raus – vorne sollten Kalajdzic und Chukwuemeka für frischen Wind sorgen, Danso, Friedl und Mwene bei den dezimierten Österreichern die Abwehr stabilisieren. Tatsächlich kam Sasa Kalajdzic nach Zuspiel von Xaver Schlager zu unserer ersten echten Torchance (48.), verfehlte aber das Tor.

VIENNA,AUSTRIA,01.JUN.26 - SOCCER - OEFB international test match, Austria vs Tunisia. Image shows Stefan Posch (AUT). Photo: GEPA pictures/ Philipp Brem
Das Tunesien-Match wurde zum Härtetest. © GEPA pictures/ Philipp Brem

Dann die 63. Minute: Chukwuemeka von links auf Posch, der flankt zur Mitte, wo Sabitzer heranrauscht und zum 1:0 einschießt – Team-Tor Nummer 26 für den BVB-Routinier. Ein Freudenschrei aus 32.000 Kehlen – endlich kommt Stimmung auf. Und fast steht„s 2:0, doch Friedl trifft nach einer Freistoßflanke nur die Stange und Posch beim Nachschuss die Latte.

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