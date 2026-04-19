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Manninger Unfall
© GEPA/Freiwillige Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg

Tragischer Unfall

Emotionaler Abschied von Manninger-Frau: "Werde dich für immer lieben"

19.04.26, 20:15
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Am Donnerstag ist Alexander Manninger bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Nun nahm seine Frau Emily mit einem emotionalen Text Abschied von ihm.

Mit einem bewegenden Posting meldete sich Alex Manningers Frau Emily und macht der Öffentlichkeit klar, wie groß ihr Schmerz ist.

Am Sonntag schrieb Emily auf Facebook: "Ich kann den unvorstellbaren Schmerz, den ich fühle, nicht in Worte fassen." Die Familie wollte sich eigentlich in der Öffentlichkeit nicht melden, doch die weltweiten Reaktionen haben sie mitgenommen.

"Sie haben dich abgöttisch geliebt" 

Als Familienvater bleibt Alexander unvergessen. Emily bedankt sich für ihre beiden Söhne: "Danke für unsere beiden Söhne, Alexander und Nicolas. Sie sind mein Herz und meine Seele. Du warst der unglaublichste Vater für die Jungs, sie haben dich abgöttisch geliebt."

Sie erinnerte sich an ihre gemeinsamen Spaziergänge, Bootsausflüge, Paddleboarding, Skifahren und Familienmomente in den Bergen. Emily schreibt: "Wir hatten so ein perfektes Leben." Und hebt ihre besondere Beziehung hervor: "Du warst nicht nur mein Mann, du warst mein bester Freund."

Alexander sei respektvoll, ruhig, loyal und weltoffen gewesen, so sie. Sein Tod habe Emily "als Person und unsere ganze Familie zerbrochen". Doch sie will für ihre Kinder stark bleiben. Am Ende schreibt Emily: "Bitte betet für meine Kinder." Emilys letzte Worte an Alex sind besonders emotional: "Bis wir uns wiedersehen: Danke, Lexx. Ich werde dich für immer lieben."

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