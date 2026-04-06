Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Triebwerksprobleme: AUA-Flieger hängt in Spanien fest

Nichts geht mehr

Triebwerksprobleme: AUA-Flieger hängt in Spanien fest

Von
06.04.26, 13:28
Teilen

Ein technischer Defekt hat einen Flieger der Austrian Airlines auf Gran Canaria vorerst außer Gefecht gesetzt. Nach einem abgebrochenen Start musste die Maschine für einen Triebwerkstausch am Boden bleiben. 

Wie das Portal "Austrian Wings" am Montag berichtet, traten bei der AUA-Maschine mit der Kennung OE-LZE beim Rollen zur Startbahn Probleme an einem der Triebwerke auf. Noch bevor der Airbus A320 richtig beschleunigen konnte, wurde der Start aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Das Flugzeug rollte mit geringer Geschwindigkeit von der Piste zurück auf das Vorfeld, wo es seither steht.

Massiver Schaden am Triebwerk

Der Grund für den ungeplanten Aufenthalt ist ein massiver Schaden, der eine einfache Reparatur vor Ort unmöglich macht. Stattdessen muss die komplette Turbine ausgetauscht werden. Eine Sprecherin der AUA bestätigte den Vorfall: „Das Flugzeug mit der Kennung OE-LZE steht voraussichtlich noch einige Tage in LPA, weil ein Triebwerkstausch notwendig ist.“

Passagiere bereits in Wien

Für die betroffenen Reisenden des Fluges OS 472 konnte rasch eine Lösung gefunden werden. Die Passagiere wurden bereits am Folgetag mit einer Ersatzmaschine (OE-LZD) der Austrian Airlines von der Insel abgeholt. Auch die Crew ist laut Angaben der Fluglinie bereits wieder am Standort in Wien eingetroffen.

Kaum Auswirkungen auf Flugplan

Auswirkungen auf den restlichen Betrieb der heimischen Airline gibt es derzeit kaum. Durch aktuelle Änderungen im Flugplan stehen zusätzliche Flugzeuge zur Verfügung, wodurch der Ausfall der betroffenen Maschine kompensiert werden kann. Der Airbus war ursprünglich am 2. April ohne Zwischenfälle von Wien nach Gran Canaria geflogen, bevor der Defekt beim geplanten Rückflug auftrat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen