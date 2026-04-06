Triebwerksprobleme: AUA-Flieger hängt in Spanien fest

Ein technischer Defekt hat einen Flieger der Austrian Airlines auf Gran Canaria vorerst außer Gefecht gesetzt. Nach einem abgebrochenen Start musste die Maschine für einen Triebwerkstausch am Boden bleiben.

Wie das Portal "Austrian Wings" am Montag berichtet, traten bei der AUA-Maschine mit der Kennung OE-LZE beim Rollen zur Startbahn Probleme an einem der Triebwerke auf. Noch bevor der Airbus A320 richtig beschleunigen konnte, wurde der Start aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Das Flugzeug rollte mit geringer Geschwindigkeit von der Piste zurück auf das Vorfeld, wo es seither steht.

Massiver Schaden am Triebwerk

Der Grund für den ungeplanten Aufenthalt ist ein massiver Schaden, der eine einfache Reparatur vor Ort unmöglich macht. Stattdessen muss die komplette Turbine ausgetauscht werden. Eine Sprecherin der AUA bestätigte den Vorfall: „Das Flugzeug mit der Kennung OE-LZE steht voraussichtlich noch einige Tage in LPA, weil ein Triebwerkstausch notwendig ist.“

Passagiere bereits in Wien

Für die betroffenen Reisenden des Fluges OS 472 konnte rasch eine Lösung gefunden werden. Die Passagiere wurden bereits am Folgetag mit einer Ersatzmaschine (OE-LZD) der Austrian Airlines von der Insel abgeholt. Auch die Crew ist laut Angaben der Fluglinie bereits wieder am Standort in Wien eingetroffen.

Kaum Auswirkungen auf Flugplan

Auswirkungen auf den restlichen Betrieb der heimischen Airline gibt es derzeit kaum. Durch aktuelle Änderungen im Flugplan stehen zusätzliche Flugzeuge zur Verfügung, wodurch der Ausfall der betroffenen Maschine kompensiert werden kann. Der Airbus war ursprünglich am 2. April ohne Zwischenfälle von Wien nach Gran Canaria geflogen, bevor der Defekt beim geplanten Rückflug auftrat.