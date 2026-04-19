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Papst Leo
© APA

Leo XIV.

Papst auf Top-100-Liste des "Time Magazine"

19.04.26, 11:25
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Papst Leo XIV. hat es auf Anhieb in die Top-100-Liste der weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten des "Time Magazine" geschafft.  

Die Wahl eines US-Amerikaners zum Papst habe einen "Wendepunkt in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche" markiert, schrieb dazu der legendäre Hollywood-Regisseur Martin Scorsese laut Kathpress in einem Gastbeitrag. Er erwarte vom neuen Kirchenoberhaupt frische Impulse - nicht zuletzt für eine stärkere Beteiligung von Laien.

Neben dem Papst ist ein Kreis von Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen in der Top-100-Liste 2026 vertreten. Zu den Ausgewählten zählen etwa US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, aber auch Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA, die iranische Menschenrechtsaktivistin Shirin Ebadi, Google-Chef Sundar Pichai oder die britische Sängerin Victoria Beckham.

Leo XIV. ist nicht der erste Papst unter den Top 100 des US-Nachrichtenmagazins. Seine Vorgänger Franziskus (sechsmal) und Benedikt XVI. (dreimal) wurden mehrfach nominiert.

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