Pilnacek-U-Ausschuss: Jetzt packt Ex-Lobbyist Hochegger aus

Ex-Lobbyist wird zu Pilnaceks geplantem Hauskauf befragt - Auch Cybercrime-Beamter geladen - BILD

Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek hat sich am Mittwoch der frühere Lobbyist Peter Hochegger den Fragen der Abgeordneten gestellt. Thema bei der am Vormittag begonnenen Befragung wird unter anderem ein Hauskauf sein, den Pilnacek mit seiner Freundin geplant haben soll.

Die Fraktionen FPÖ, SPÖ, Grüne und NEOS erwarten sich von Hochegger Aufklärung über die Finanzierung des geplanten Hauskaufs. Der Ex-Lobbyist hatte in der Vergangenheit erklärt, dass der Unternehmer ihm gegenüber angegeben habe, dass er den Hauskauf für Pilnacek zwischenfinanziere und der suspendierte Sektionschef Geld aus Dubai erwarte. Bei der Befragung wollen die Abgeordneten daher auch der Frage nachgehen, woher die kolportierten 1,4 Mrd. Euro kommen sollten.

© APA/HERBERT NEUBAUER / APA-POOL

Es stelle sich die Frage, ob das Geld für die Beratung von Politikern - darunter der Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - durch Pilnacek oder als Belohnung für frühere Interventionen fließen sollte, sagte NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke vor Beginn der Befragung.

Hochegger war bei "Kellergespräch" dabei

Von Interesse seien auch Hocheggers Wahrnehmungen zu einem Treffen des Journalisten Michael Nikbakhsh mit weiblichen Vertrauten Pilnaceks, an dem der Ex-Lobbyist als "Überraschungsgast" teilgenommen hatte, meinte der FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker. Eine der Vertrauten, die frühere Mitarbeiterin von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), hatte im U-Ausschuss zahlreiche bei dem "Kellergespräch" getätigte Aussagen revidiert. Hochegger soll bei dem Treffen auf Bitte jenes deutschen Unternehmers, der den Hauskauf im niederösterreichischen Rossatz abwickeln wollte, teilgenommen haben.

Wenig Erkenntnisgewinn von der Befragung erwartete sich dagegen die ÖVP. Was die Frage nach dem Hauskauf und dem möglichen Geld aus Dubai mit den Ermittlungen zum Pilnacek-Tod zu tun habe, erschließe sich ihm nicht, sagte der Abgeordnete Jakob Grüner vor Medienvertretern und warnte davor, dass der U-Ausschuss zunehmend den roten Faden verliere und sich mit Nebenschauplätzen beschäftige.

Am Nachmittag wird dann ein Cybercrime-Beamter des Bundeskriminalamts zur Auswertung der Smartwatch des Toten befragt.