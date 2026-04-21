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Mopedunfall Wald Baum
© Getty/Symbolbild

Unfall-Drama

Mopedfahrer (16) knallte in Baum - schwer verletzt

21.04.26, 09:09
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Das Moped war bei dem Unfall auf den Teenie gefallen. 

Tirol. Ein furchtbarer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf einem Trampelpfad im sogenannten Hagauer Wald im Gemeindegebiet von Kramsach, Bezirk Kufstein. Dort war gerade ein 16-jähriger Mopedlenker unterwegs. Aufgrund der Wurzeln am Waldboden verlor der Jugendlichen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam vom Weg nach rechts ab.

Dort knallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der Teenie stürzte und wurde dabei vom Moped getroffen. Ein 15-Jähriger war Zeuge des Unfalls, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. 

Der 16-Jährige erlitt eine schwere Verletzung am Bein, berichtete die Polizei. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Im Einsatz standen zudem die Bergrettung Kramsach und die Exekutive. -

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