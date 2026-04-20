Kunstsammlerin Jenny Falckenberg stirbt mit nur 45 - die rätselhaften Umstände

Die Kunstsammlerin und Galeristin starb völlig unerwartet.

Mit nur 45 Jahren ist die deutsche Kunstsammlerin und Galeristin Jenny Falckenberg am vergangenen Wochenende verstorben.

Persönlichkeit

Sie gehörte zu den einflussreichsten Persönlichkeiten ihres Metiers, war weit über die Grenzen ihrer Wirkungsstätte Hamburg bekannt.

Im Schlaf verstorben

Falckenberg soll im Schlaf verstorben sein, die Umstände noch nicht geklärt, berichten deutsche Medien.

Falckenbergs Vater war der 2023 verstorbene weltbekannte Kunstsammler Harald Falckenberg. Jenny hinterlässt zwei erwachsene Söhne.