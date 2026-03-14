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Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß
© sampics/Corbis via Getty Images

Unentschieden

Nach Chaos-Spiel: Bayern-Legende Hoeneß wütet gegen Schiedsrichter

14.03.26, 18:52
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Nach zwei Platzverweisen und mehreren umstrittenen Entscheidungen trennen sich Bayern und Leverkusen 1:1. Im Mittelpunkt steht Schiedsrichter Christian Dingert, der massiv in die Kritik geraten ist. 

Das Bundesliga-Duell zwischen Bayern und Leverkusen bot im Jahr 2026 jede Menge Zündstoff. Sportlich endete die Partie durch Treffer von Garcia (6.) und Luis Díaz (69.) mit einem Unentschieden. Doch nach dem Schlusspfiff gab es nur ein Thema: Die Leistung des Unparteiischen Christian Dingert.

Fehlentscheidung gegen Luis Díaz

In der 84. Minute kam es zum spielentscheidenden Aufreger. Der bereits verwarnte Bayern-Star Luis Díaz ging nach einem Kontakt mit Leverkusen-Keeper Blaswich zu Boden. Schiedsrichter Dingert wertete die Szene als Schwalbe und schickte den Kolumbianer mit Gelb-Rot vom Platz. Eine klare Fehlentscheidung, wie sich später herausstellte. Besonders bitter: Der VAR durfte nicht eingreifen, da die Regelung zur Korrektur von Gelb-Roten Karten erst ab der kommenden Saison gilt. Sportvorstand Max Eberl erklärte später, dass Dingert den Fehler nach dem Studium der Bilder im Dialog bereits eingeräumt habe: „Er hat auch gesagt, die Gelb-Rote Karte ist keine Gelb-Rote Karte.“

Hoeneß wütet über Schiedsrichter

Die Emotionen kochten bereits zuvor hoch, als Dingert zwei Bayern-Tore nach VAR-Studium wegen Handspiels aberkannte. Während die Entscheidung gegen Jonathan Tah als klar galt, sorgte die Szene um Harry Kane für Unmut, da der Ball seinen Ellenbogen eher unglücklich traf.

Max Eberl Uli Hoeneß
© Getty

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hielt nach dem Spiel mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg: „Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe.“

Uli Hoeneß
© Getty

Rot für Jackson unbestritten

Auch Trainer Vincent Kompany kassierte wegen zu heftigen Reklamierens die Gelbe Karte. Wenig Diskussionsbedarf gab es hingegen bei der Roten Karte für Nicolas Jackson in der 41. Minute. Die Leihgabe kam gegen Terrier deutlich zu spät und traf ihn am Knöchel – ein Platzverweis, gegen den es keine Proteste gab. Am Ende blieb den Bayern trotz der Wut über die Schiedsrichter-Entscheidungen nur ein Punkt in Leverkusen.

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