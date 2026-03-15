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Lionel Messi
© Getty

Wegen Krieg

Mega-Kracher zwischen Spanien & Argentinien abgesagt

15.03.26, 14:55
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Riesen-Beben in der Fußball-Welt!  

Das für den 27. März geplante Giganten-Duell zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien in Katar wurde am Sonntag offiziell abgeblasen. Der Grund: Die explosive politische Lage in der Region macht das Spiel unmöglich!

Bernabéu-Zoff: Argentinien sagt „No!“

Hinter den Kulissen tobt ein echter Krimi um den Austragungsort. Die UEFA wollte den Kracher ins Madrider Bernabéu-Stadion verlegen, doch die Argentinier legten sofort ihr Veto ein! Der Verband AFA fordert unter allen Umständen einen neutralen Boden. Die Fakten zum Absage-Drama: Termin-Chaos: Argentinien schlug den 31. März als Ausweichtermin vor. Mögliche Orte: Rom, Mailand oder London stehen im Raum – doch die Zeit rennt davon!

Endgültiges Aus am grünen Tisch

Ersatz-Plan: Wenn bis morgen keine Einigung steht, wird die „Finalissima“ komplett gestrichen. Beide Teams würden stattdessen herkömmliche Freundschaftsspiele gegen andere Gegner bestreiten. oe24-Rückblick: 2022 zauberte Lionel Messi noch im Wembley-Stadion und zerlegte Italien mit 3:0. Jetzt droht dem Prestige-Duell das endgültige Aus am grünen Tisch!

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