Tormann-Beben beim FC Bayern

Nächster Schock-Ausfall: Muss jetzt dieser 16-Jährige gegen Bergamo ran?

Riesen-Drama beim deutschen Rekordmeister! Während die Bayern-Stars eigentlich schon für das Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch) planen, platzt am Sonntag die nächste Hiobsbotschaft rein. Sven Ulreich ist k.o.!

Schock-Diagnose nach Leverkusen-Krimi

Nach dem harten 1:1 gegen Leverkusen die bittere Gewissheit: Ulreich hat sich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen. Damit brennt bei Trainer Vincent Kompany die Hütte lichterloh, denn das Torwart-Lazarett an der Säbener Straße wird immer voller!

Das Bayern-Lazarett ist prall gefüllt:

Manuel Neuer: Muskelfaserriss in der Wade – out!

Jonas Urbig: Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel – out!

Sven Ulreich: Muskelbündelriss – out!

Leon Klanac: Oberschenkel-Verletzung – out!

Sensation im Tor? Das 16-jährige Wunderkind bereit!

Kommt jetzt Wunder-Teenie (16)?

Jetzt wird es völlig irre: Wer steht am Mittwoch zwischen den Pfosten? Zwar gewannen die Bayern das Hinspiel fulminant mit 6:1, doch wer soll den Vorsprung verteidigen? Die Augen richten sich auf den erst 16-jährigen Leonard Prescott! Der Youngster saß schon in Leverkusen und beim Hinspiel in Bergamo auf der Bank. Wird er zum jüngsten Bayern-Keeper der Geschichte? Die einzige Alternative wäre Jannis Bärtl aus der Regionalliga-Mannschaft. Kompany steht vor einem echten Torwart-Rätsel!