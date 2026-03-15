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Sven Ulreich
© Getty

Ulreich verletzt

Tormann-Beben beim FC Bayern

15.03.26, 14:03
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Nächster Schock-Ausfall: Muss jetzt dieser 16-Jährige gegen Bergamo ran? 

Riesen-Drama beim deutschen Rekordmeister! Während die Bayern-Stars eigentlich schon für das Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch) planen, platzt am Sonntag die nächste Hiobsbotschaft rein. Sven Ulreich ist k.o.!

Schock-Diagnose nach Leverkusen-Krimi

Nach dem harten 1:1 gegen Leverkusen die bittere Gewissheit: Ulreich hat sich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen. Damit brennt bei Trainer Vincent Kompany die Hütte lichterloh, denn das Torwart-Lazarett an der Säbener Straße wird immer voller!

Das Bayern-Lazarett ist prall gefüllt:

  • Manuel Neuer: Muskelfaserriss in der Wade – out!
  • Jonas Urbig: Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel – out!
  • Sven Ulreich: Muskelbündelriss – out!
  • Leon Klanac: Oberschenkel-Verletzung – out!
  • Sensation im Tor? Das 16-jährige Wunderkind bereit!

Kommt jetzt Wunder-Teenie (16)?

Jetzt wird es völlig irre: Wer steht am Mittwoch zwischen den Pfosten? Zwar gewannen die Bayern das Hinspiel fulminant mit 6:1, doch wer soll den Vorsprung verteidigen? Die Augen richten sich auf den erst 16-jährigen Leonard Prescott! Der Youngster saß schon in Leverkusen und beim Hinspiel in Bergamo auf der Bank. Wird er zum jüngsten Bayern-Keeper der Geschichte? Die einzige Alternative wäre Jannis Bärtl aus der Regionalliga-Mannschaft. Kompany steht vor einem echten Torwart-Rätsel!

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