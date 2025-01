67. Opernball: ORF fliegt mit Drohnen durch die Staatsoper

Roland Weißmann und sein Team präsentierten am Freitag die aufregenden Pläne für die Berichterstattung vom Ball der Bälle.

Das ORF-Moderatoren-Team am Opernball wird heuer aus Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll, Teresa Vogl, Marion Benda und erstmals Silvia Schneider bestehen. Sie berichten vom Geschehen in den Logen, auf der Feststiege und vor der Staatsoper. Für den 67. Ball hat sich der ORF aber auch noch neue Ideen geholt. Wie Roland Weißmann und Kollegen am Freitag bei der Pressekonferenz verraten haben, wolle man heuer auf technische Spielereien setzen.

Der ORF plant, mit Drohnen durch die Oper zu fliegen. Selbstverständlich nicht am Ballabend (27. Februar) selbst, aber nach der Generalprobe, einen Tag vor dem großen Gesellschaftsereignis. "Wir wollen den TV-Zuschauern die Oper aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Sie sollen jeden Winkel erkunden können", heißt es. Sollte das Wetter an besagtem Tag halten, werde man auch im Freien fliegen.

Durch die Live-Sendung am 8.2. führen noch Mirjam Weichselbraun (in Jenny Packham), Teresa Vogl (in Michel Mayer), Marion Benda (Atil Kutoglu) und Andi Knoll. © ORF ×

Den Ballabend will der ORF in drei Teile staffeln. Eröffnet wird der Ballabend im Haus am Ring um 20.15 Uhr mit "Wiener Opernball 2025: Alles tanzt - Ankunft der Gäste". Anschließend stehen "Die Eröffnung" um 21.40 Uhr sowie nach der ZIB 2 auch "Das Fest" um 23.10 Uhr auf dem Programm.