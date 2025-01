Opernball-Loge: Adi Weiss holt DIESE Stars für Glamour-Faktor

3SI & STYLE UP YOUR LIFE! bringen mehr Fashion & Glamour auf den Opernball 2025.

Alles Walzer?! Heuer werden das Immo-Unternehmen 3SI & das Fashion Magazin STYLE UP YOUR LIFE! erstmals hochkarätige VIP-Gäste in die eigene 3SI & STYLE UP YOUR LIFE! Loge laden. Das Motto der Aktion: Mehr Fashion & Glamour.

Hart arbeiten und feiern

„Nach einem herausfordernden und auch sehr erfolgreichen Jahr 2024, freuen wir uns sehr auf diesen außergewöhnlichen Abend mit wunderbare Gästen. Wer hart arbeitet, der darf auch feiern“, wissen MICHAEL SCHMIDT (Gsf. 3SI) & seine Frau SYLWIA SCHMIDT.

© Monika Fellner

Stars als Freunde

„Wir werden keine Stars „einkaufen“, sondern nur Freunde einladen, die mit uns diesen einzigartigen Abend verbringen wollen“, zeigen sich die beiden STYLE UP YOUR LIFE! Herausgeber ADI WEISS & MICHAEL LAMERANER in Vorfreude.

Franziska Knuppe (links) mit Bruce Darnell und Franzi Müller. © Getty Images

Diese Gäste sind mit dabei

Und auf wen dürfen sich Fans des Opernballs freuen? Die ersten Namen lauten Moderator und Model BRUCE DARNELL und Topmodel FRANZISKA KNUPPE!