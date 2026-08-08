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Verein trauert

Fußballer stirbt mit nur 19 Jahren

Gedenkbild für Marco Kaltenbacher vom FC Gratkorn.
© Facebook/FC Gratkorn
Der steirische Verein FC Gratkorn trauert um seinen Spieler Marco Kaltenbacher. Der talentierte Libero ist im Alter von nur 19 Jahren viel zu früh verstorben.
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Die Steirische Unterliga Mitte steht unter Schock: Am Mittwoch ist Marco Kaltenbacher, Libero beim FC Raiffeisen Gratkorn, im Alter von nur 19 Jahren verstorben. Der junge Österreicher, der von seinen Mannschaftskollegen und Betreuern liebevoll "Kalti" genannt wurde, stand seit Ende Jänner 2025 für den Verein auf dem Platz. Zuvor hatte er bereits beim SV Feldkirchen und dem SC Copacabana Kalsdorf gespielt.

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Abschied von einem Freund und Teamplayer

Auf seinen Social-Media-Kanälen verabschiedete sich der Verein mit sehr emotionalen Worten von seinem Spieler. "In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Spieler und Freund Marco 'Kalti' Kaltenbacher", heißt es in dem Statement, das den tiefen Schmerz des Klubs widerspiegelt.

Dabei würdigte der FC Gratkorn nicht nur Kaltenbachers sportliches Talent, sondern hob besonders seinen Charakter hervor: "Marco war nicht nur ein talentierter Fußballer, sondern auch ein wunderbarer Mensch, der unser Team mit seiner positiven Art, seinem Einsatz und seiner Leidenschaft bereichert hat." Er habe die Mannschaft mit seiner freundlichen Art, seinem Humor und seiner herzlichen Persönlichkeit nachhaltig geprägt und werde allen in liebevoller Erinnerung bleiben.

Tiefes Mitgefühl für die Hinterbliebenen

Vereinsführung und Mitspieler versicherten, die gemeinsame Zeit auf und neben dem Spielfeld niemals zu vergessen. Den Angehörigen sprachen sie ihr tiefstes Mitgefühl aus: "Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei ihnen."

Mit einem bewegenden letzten Gruß nimmt der Verein endgültig Abschied: "Ruhe in Frieden, Kalti. Du wirst für immer ein Teil der FC-Gratkorn-Familie bleiben."

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