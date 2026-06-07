Heißes Liebes-Gerücht um Pep Guardiola

"Lieb dich" – Was läuft da zwischen dem Star-Trainer und Moderatorin Natalie Pike.

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Die Tränen über das Ende einer Ära sind bei Manchester City kaum getrocknet, da liefert Pep Guardiola (55) den britischen Gazetten schon den nächsten Stoff für eine ganz große Story. Nach zehn Jahren, fast 600 Spielen und einer rauschenden Abschiedsparty im "Co-op Live" steht der Katalane plötzlich im Zentrum von Liebesgerüchten.

Auslöser des Ganzen ist eine große Titelgeschichte der englischen "The Sun", die ein neues Kapitel im Privatleben des Erfolgstrainers wittern will. Die vermeintliche Co-Hauptdarstellerin: Natalie Pike (43), das langjährige Gesicht des klubeigenen TV-Sender.

Eine Umarmung zu viel für die Gerüchteküche?

Dass die Chemie zwischen dem Star-Coach und der Moderatorin stimmt, ist kein Geheimnis. Pike begleitete Guardiolas Ära in Manchester von Tag eins an, führte Interviews für die BBC sowie DAZN und stand auch beim finalen Heimspiel für das Abschiedsinterview mit ihm auf dem Rasen.

© Offside via Getty Images

Doch die "Sun" stürzt sich vor allem auf die Bilder abseits des Mikrofons. In einem Social-Media-Clip von den Abschiedsfeierlichkeiten sieht man, wie Pike den Trainer innig umarmt und ihm einen Kuss aufdrückt. Für das Boulevardblatt Grund genug, die Story unter dem Titel "Pep & der TV-Star" zur Cover-Story zu machen.

Eine vereinsinterne Quelle wiegelt gegenüber dem Blatt allerdings ab:

"Natalie hat die ganze Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Im Laufe der Zeit hat sich da einfach eine sehr enge Freundschaft entwickelt."

© Getty Images

Der "Liebesbeweis", der ein Kicker-Witz war

Auch die vermeintliche Liebeserklärung („Liebe Dich, Pep“), mit der online geklickt wird, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als klassischer Boulevard-Ablenkungsmanöver. Der Satz ist nämlich Teil einer humorvollen Neckerei. Im kompletten Post von Pike heißt es: "Liebe Dich, Pep … Aber das mit mir und Fantasy Football hält für immer."

Es ist also viel freundschaftlicher Flachs im Spiel. Dennoch postete die gebürtige Schottin und ehemalige FHM-Model erst kürzlich ein Video, in dem sie glücklich auf dem Vereinswappen tanzt – garniert mit einer Liebeserklärung an die gemeinsame Zeit mit dem "besten Trainer aller Zeiten".

Zwei Singles im emotionalen Neustart

Dass die englische Presse bei diesem Duo so schnell anspringt, liegt vor allem am Timing in deren Privatleben. Beide haben unruhige Zeiten hinter sich und befinden sich in einer Phase des Umbruchs:

Pep Guardiola trennte sich 2024 nach über drei Jahrzehnten von seiner Ehefrau Cristina Serra (53). Die Scheidung wird dem Vernehmen nach genau in diesen Wochen finalisiert.

trennte sich 2024 nach über drei Jahrzehnten von seiner Ehefrau Cristina Serra (53). Die Scheidung wird dem Vernehmen nach genau in diesen Wochen finalisiert. Natalie Pike ging während der Corona-Pandemie durch eine schmerzhafte Trennung von ihrem Mann Jamie. Damals sprach sie offen von einer Phase extremer Einsamkeit, in der sie sich "ganz, ganz unten" fühlte.

Ob aus der engen beruflichen Vertrautheit nach Peps City-Abschied nun tatsächlich mehr wird oder ob hier nur eine innige Arbeitsbeziehung zelebriert wurde, wissen wohl nur die beiden selbst. Der britische Boulevard hat sein neues Lieblingsthema jedenfalls gefunden.