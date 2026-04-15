DAS wünscht sich ÖFB-Star für die WM

ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch blickt bereits auf die kommende WM – und hat einen klaren Wunsch. Im "kicker"-Interview spricht der Stürmer über Argentinien, Lionel Messi und große Ziele mit Österreich.

Gregoritsch stellt dabei eines klar: Bei einer Weltmeisterschaft will er sich mit den Besten messen. In der Gruppenphase könnte Österreich auf Titelverteidiger Argentinien treffen. Für Gregoritsch ist dabei entscheidend, dass die größten Stars auf dem Platz stehen.

„Argentinien lieber mit Messi“

„Bei der WM sollen die besten Spieler der Welt spielen und wenn ich die Möglichkeit habe, dann will ich auch gegen den Besten der Besten aller Zeiten spielen. Also ganz klar, Argentinien mit Messi.“ Damit ist auch klar: Der ÖFB-Stürmer will ein Duell mit Lionel Messi – trotz dessen ungewisser WM-Teilnahme.

Großes Ziel mit Österreich

Neben möglichen Duellen mit Weltstars steht für Gregoritsch vor allem der Teamerfolg im Vordergrund. Ein Tor bei einer WM wäre für den Angreifer zwar etwas Besonderes, stellt er klar: „Wenn es passiert, wäre es schön, aber das Wichtigste ist auch da der größtmögliche Erfolg für Österreich.“

Emotionen wie bei der EM

Ein Treffer auf der ganz großen Bühne hätte für Gregoritsch einen besonderen Stellenwert. Er vergleicht das mögliche WM-Erlebnis mit seinem ersten EM-Tor. „Das wäre wahrscheinlich ähnlich emotional wie mein erstes EM-Tor.“

Für den 29-Jährigen ist klar: Einsätze für das Nationalteam haben einen besonderen Stellenwert – ein Rücktritt kommt für ihn nicht infrage.

Dichtes Programm vor WM-Start

Vor dem Turnier wartet auf das Team von Ralf Rangnick ein klar strukturierter Fahrplan. Am 1. Juni steigt im Wiener Ernst-Happel-Stadion noch ein Test gegen Tunesien, ehe wenige Tage später die Reise in die USA erfolgt.

Die Generalprobe findet am 10. Juni im legendären Rose Bowl in Pasadena gegen Guatemala statt – nur rund 15 Stunden vor dem WM-Eröffnungsspiel.

Auftakt gegen Jordanien

Das erste WM-Spiel bestreitet Österreich am 16. Juni in Santa Clara gegen Jordanien. Danach warten mit Argentinien und Algerien weitere Gruppengegner.

Spätestens dann könnte sich auch Gregoritschs Wunsch erfüllen – ein Duell mit den besten Spielern der Welt auf der größten Bühne.