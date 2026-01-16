Weltcup zurück in Tarvis! Ortlieb dominiert Trainings, Vonn letzte Siegerin

Der Ski alpin-Weltcup der Frauen kehrt nach 15 Jahren für Speedrennen nach Tarvis zurück. Für die meisten Läuferinnen ist die Strecke Neuland. Lindsey Vonn ist als letzte Siegerin von 2011 zurück.

Der Ski alpin-Weltcup der Frauen kehrt am Samstag und Sonntag nach Tarvis zurück. Die Abfahrt findet am Samstag um 10.45 Uhr statt, der Super-G am Sonntag um 11.15 Uhr. Beide Rennen live im ORF 1 & Sport24-Liveticker. Es sind die ersten Speedrennen in Tarvis seit 15 Jahren im italienisch-österreichisch-slowenischen Dreiländereck.

Vonn als letzte Siegerin zurück

Für die meisten Läuferinnen ist die Gleiterstrecke Neuland. Nicht so für Lindsey Vonn, die als letzte Siegerin von Tarvis ihren Erfahrungsschatz ausspielen könnte. Die Führende im Abfahrtsweltcup dämpfte aber die Erwartungen: "Ich habe wirklich keine Erinnerungen an hier, überhaupt nicht." Die 41-jährige US-Amerikanerin gewann bei den letzten Tarvis-Rennen im März 2011 innerhalb von 48 Stunden die drei Kristallkugeln für Kombi, Abfahrt und Super-G.

© gepa

Österreicherinnen im Training stark

Die österreichischen Läuferinnen überzeugten auf der Gleiterstrecke. Nina Ortlieb dominierte die Abfahrtstrainings als Schnellste und Zweitschnellste hinter Nicol Delago. "Training und Rennen sind zwei Paar Schuhe", relativierte die Vorarlbergerin. Cornelia Hütter meinte den "Schlüssel zum Erfolg" zu kennen: "Es sind immer so 'Stich' drinnen, wo es dann wieder flach wird. Wenn du da die Geschwindigkeit mitnimmst, bist du im Flachen auch schnell."

Gleiterfähigkeiten gefragt

Mirjam Puchner sagte: "Das kann mir ganz gut liegen." Es werde ein enges Rennen werden. Neben Vonn stand damals nur die Italienerin Elena Curtoni am Start, die heute 34 Jahre alt ist. Die bisher letzte Tarvis-Abfahrt gewann 2011 die Schwedin Anja Pärson. Vonn führt im Abfahrtsweltcup vor Emma Aicher, im Super-G führt Alice Robinson vor Sofia Goggia und Vonn.