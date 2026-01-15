1,6 Sekunden! Ortlieb rast Lindsey daVONN

24 Tage vor der Olympia-Abfahrt in Cortina unterstrich Nina Ortlieb eindrucksvoll, dass wir beim Kampf um Gold Silber und Bronze in Italien mit ihr rechnen dürfen.

Im ersten Zeitlauf für die Tarvis-Abfahrt am Samstag (10.45 Uhr, ORF1 live) brannte die Tochter von Olympiasieger Patrick Ortlieb eine sensationelle Bestzeit in die Neuschnee-Piste. Die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann hatte trotz zweitschnellster Zeit bereits 0,68 Rückstand auf die ÖSV-Speedlady. Knapp dahinter landeten Conny Hütter (+0,71) und Mirjam Puchner auf den Plätzen 3 und 5. Ariane Rädler wurde mit der siebtschnellsten Zeit gestoppt (+1,66).

Vonn gewann vor 15 Jahren letztes Weltcuprennen in Tarvis

Nur auf Platz 7 - 1,57 Sekunden hinter Ortlieb: Die zweifache Saisonsiegerin Lindsey Vonn (41), die vor 15 Jahren beim bislang letzten Weltcup-Doppel den Super-G gewonnen und in der Abfahrt Platz 2 hinter der legendären Schwedin Anja Pärson belegt hatte.

Die Abfahrtsweltcup-Leaderin hat eines mit Ortlieb gemeinsam: Sie lässt sich nicht unterkriegen. Kritiker lösen Jetzt-erst-recht-Recht-Reflexe bei beiden aus.

25 Operationen - Ortlieb gab nie auf

Nach der 25. Operation nach einem in Garmisch erlittenen Unterschenkelbruch vor einem Jahr waren von überall die "guten Ratschläge" auf die 29-Jährige Ortlieb reingeprasselt. Motto: "Willst du dir das wirklich noch einmal antun?"

Sie wollte - "auch wenn die Leute das schockierend gefunden haben." Beim Comeback beim Abfahrts-Auftakt Mitte Dezember in St. Moritz fuhr Ortlieb gleich zweimal in die Top 10 (10. und 8.). In Tarvis ist die WM-Silbermedaillengewinnerin von Mèribel 2023 bereit für den nächsten Schritt.

Am Wochenende bekommt sie gleich zwei Chancen: 24 Stunden nach der Abfahrt (Samstag, 10.45 Uhr) folgt am Sonntag (11.15 Uhr/beides ORF1 live) ein Super-G.