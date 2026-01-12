Heißhunger ade: Diese Desserts passen auch in die Diät

Auch während der Diät müssen Sie nicht auf süße Snacks verzichten. Diese Rezepte stillen die Lust auf Süßes: kalorienbewusst, lecker und perfekt für zwischendurch.

Im Jänner ziehen viele Leute ihren Jahresvorsatz durch: gesünder essen, ein bisschen abnehmen oder einfach den Zucker reduzieren. Aber seien wir ehrlich, der Heißhunger auf kleine Happy Snacks bleibt trotzdem. Und das ist auch gut so! Denn Diät bedeutet nicht, dass man sich nie etwas gönnen darf. Damit der süße Zahn nicht überhandnimmt, lohnt es sich, gesunde Alternativen zu wählen, die satt machen und nicht direkt zu Überdosierung verleiten.

Hier kommen vier leckere, diätfreundliche Dessert-Ideen, die den Heißhunger stillen und dabei auch Kalorien, Zucker und schlechtes Gewissen im Zaum halten.

1. Froyo Bites

Zutaten:

300 g griechisches Joghurt

1 EL Honig

400 g Beeren

2 EL gehackte Pistazien

2 EL Kakao-Nibs

Zubereitung:



Joghurt mit Honig und der Hälfte der Beeren verrühren, Pistazien und Kakao-Nibs unterheben. In einen Eiswürfelbehälter füllen, glattstreichen, restliche Beeren, Nüsse und Kakao-Nibs darüber streuen und 4-5 Stunden tiefkühlen. Vor dem Servieren Eiswürfelbehälter kurz unter warmes Wasser halten - schon können die Froyo Bites genascht werden!

2. Low-Carb Kokos-Chia-Pudding mit Papaya

(270 Kcal pro Portion)

Zutaten für 4 Personen:

60 g Chia-Samen

400 g ungesüßter Kokosdrink

2 Msp. Vanille

100 g Obers

30 g Kokosblütenzucker (optional)

1 kleine Papaya (~400 g)

15 g Limettensaft

2 EL Kokosraspel

4 Blätter Minze

Zubereitung:

Chia-Samen mit Kokosdrink und Vanille verrühren, abgedeckt mindestens 6 Stunden quellen lassen. Obers steif schlagen, Zucker einrieseln lassen, unter die gequollene Chia-Mischung heben. Papaya würfeln, mit Limettensaft pürieren, auf den Pudding geben. Restliche Würfel darauf verteilen, Kokosraspeln und Minze als Garnitur.

3. Pistazien-Feigen-Energiebällchen

(53 kcal pro Stück)

Zutaten für 25 Bällchen:

140 g Pistazien

200 g getrocknete Feigen

½ TL Vanillepulver

Zubereitung:

100 g Pistazien mit Feigen und Vanille im Food Processor zu einer cremigen Masse pürieren. 25 kleine Bällchen formen, die restlichen Pistazien fein mahlen und die Bällchen darin wälzen. Perfekt für den kleinen Hunger zwischendurch oder als Snack fürs Büro.

4. Low-Carb Joghurttorte

Zutaten:



Für den Boden:

200 g gemahlene Haselnüsse,

1 Ei,

50 g Butter,

60 g Xylit

Für den Belag:

800 g Joghurt (1,5 % Fett),

300 g Schlagobers,

12 Blatt Gelatine,

Saft von 2 Limetten,

180 g Xylit

Zubereitung:

Boden aus Haselnüssen, Ei, Butter und Xylit kneten, in eine Springform drücken, 20 Min. bei 200 °C backen und auskühlen lassen. Limettensaft erwärmen, Gelatine darin auflösen, mit 80 g Xylit unter das Joghurt rühren, restliches Schlagobers steif schlagen und unterheben. Auf den Boden streichen, 3 Stunden kühlen, mit frischen Früchten garnieren.

Diätfreundlich heißt nicht „geschmacklos“.