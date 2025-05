Austro-Influencer verlor Arm – jetzt bittet er Fans um Hilfe

Nach einem Schicksalsschlag bittet TikTok-Star Justin Bunyai (19) seine Follower um Unterstützung.

Der österreichische Influencer Justin Bunyai hatte einen schweren Unfall, bei dem ihm der rechte Arm abgerissen wurde – oe24 berichtete. Laut seiner Mutter stürzte er aus großer Höhe – ein Wunder, dass er überlebt habe.

In einem emotionalen Video bat Justins Mutter die Fans um Privatsphäre. "Betet für Justin", appellierte sie damals. Die Online-Community reagierte mit viel Mitgefühl und Unterstützung für den Influencer und seine Familie.

Bunyai: "Ich habe meinen Arm verloren"

In einer 12-stündigen Operation konnte der Arm wieder angenäht werden, aber die Funktionalität dürfte nicht erhalten geblieben sein. Am Sonntag meldete sich der 19-jährige TikTok-Star mit einem weiteren Video bei seinen Fans. Die letzten Wochen seien durch die vielen Operationen "crazy" gewesen, so Bunyai. "Ich habe meinen Arm verloren", sagt der 19-Jährige im Krankenbett liegend. "Aber ich konnte mich immer auf eine Sache verlassen und zwar auf euren Support", so der Influencer an seine Fans gerichtet.

Bunyai: "Gott hat mir ein zweites Leben geschenkt"

Nur wenige Menschen könnten von sich behaupten, dass sie eine so starke Community hätten, sagt Bunyai. Viele Leute hätten sich bei ihm gemeldet und hätten gesagt: 'Hey Justin tut mir leid, dass du deinen Arm verloren hast', berichtet der 19-Jährige. Aber: "Euch braucht das nicht leid tun. An diesem tag, als der Sturz passiert ist, hat mir Gott ein zweites Leben geschenkt", so der TikTok-Star.

Er habe seither viele alte, schlechte Gewohnheiten zurück gelassen. "Ich werde niemals aufgeben. Das einzige, was ich aufgeben werde, ist ein Packerl bei der Post", sagt er kämpferisch. Damit er wieder für seine Follower da sein kann, wieder Videos drehen und in sein Leben zurück finden kann, bittet er um Unterstützung. "Damit ich mir eine Prothese leisten kann. Damit ich wieder Autofahre kann. Damit ich all die Dinge machen kann, die ein normaler 19-Jähriger machen kann, bin ich auf eure Hilfe angewiesen", sagt der Influencer in Richtung seiner Follower.

Justin Bunyai hat einen Spendenlink eingerichtet, wo man eine Unterstützung einzahlen kann, damit er wieder ins Leben finde, so der 19-Jährige. "Ich liebe euch. Liebe geht raus. Genießt euer Leben. Ich will nur eine Sache von euch: Genießt heute euren Tag – bewusst und liebt euer Leben", so Bunyai.