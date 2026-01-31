Dieser Fehler wird nun für Autofahrer richtig teuer

Am 1. Februar startet das neue "Vignetten-Jahr". Jene aus 2025 sind dann nicht mehr gültig. Fahrten auf der Autobahn ohne Vignetten werden für Autofahrer richtig teuer.

Achtung an alle Autofahrer: Am Sonntag, den 1. Februar, startet das neue Vignettenjahr. Seit einigen Wochen ist die Klebevignette 2026 gültig, und das zum letzten Mal. Ab kommendem Jahr gilt nur noch die digitale Vignette.

Beim Online-Kauf der digitalen Vignette gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten. Dabei gilt für Privatpersonen eine 18-tägige Rücktrittsfrist. Die Vignette ist somit erst nach der Frist gültig.

ÖAMTC: Vignette nur über offiziellen Weg kaufen

Wer lieber auf die Wartezeit verzichten will, kann sich die digitale Vignette direkt beim ÖAMTC holen. Der Autofahrerclub betont: "Das geht bis kurz vor der Fahrt, denn die Konsumentenschutzfrist entfällt und die Vignette ist sofort gültig." Bei allen ÖAMTC-Stützpunkten und Grenzstationen können die digitale sowie klassische Vignette gekauft werden.

Eine Fahrt auf der Autobahn ohne gültige Vignette kann richtig teuer werden. Wer erwischt wird, muss seit dem 1. Jänner 2026 200 Euro zahlen. Bisher kostete das Vergehen 120 Euro. Laut dem ÖAMTC sei dies eine "fast unbemerkt erfolgte" Erhöhung der Ersatzmaut. Die Strafe ist auch fällig, wenn ein Fehler beim Kauf wie ein Zahlendreher oder ein falsches Datum passiert ist.

Digitale Vignetten sollen über offizielle Stellen gekauft werden, so ÖAMTC. Sie raten ab, die Vignetten bei Webseiten zu kaufen, welche gegen Aufpreis sofortige Gültigkeit versprechen.