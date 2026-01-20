Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Herbert Kickl
© APA/WOLFGANG JANNACH

"Jammerei"

Kickls "ZiB2"-Absagen: FPÖ geht auf ORF-Wolf los

20.01.26, 11:37
Teilen

Über 50 "ZiB2"-Anfragen schlug FPÖ-Chef Herbert Kickl laut ORF-Moderator Armin Wolf in den letzten Jahren aus. Die FPÖ kontert: Der ORF "tickt weltfremd"

"Die FPÖ hat reichweitenstarke Parteimedien und verweigert unsere Einladungen nahezu immer. Herbert Kickl hat in den letzten Jahren mehr als 50 ZiB2-Anfragen abgelehnt", schrieb "ZiB2"-Moderator Armin Wolf in seinem Blog.

Anlass waren die Jahreswechsel-Interviews mit den Parteichefs. Alle bis auf FPÖ-Chef Kickl folgten der Einladung ins "ZiB2"-Studio. Statt Kickl kam dann der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker zum TV-Interview. 

Hafenecker

Christian Hafenecker. 

© APA/ROLAND SCHLAGER

Hafenecker war es dann auch, der via Aussendung scharfe Kritik an Wolf und dem ORF übte. "Die Jammerei und Zahlenspielerei des ORF-Gagenkaisers Armin Wolf darüber, dass FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ZIB2-Einladungen nicht nachgekommen sei, zeigt, wie weltfremd man am Küniglberg mittlerweile tickt", so der Freiheitliche. 

Hafenecker: Kickl "nicht im Elfenbeinturm" 

Denn im Gegensatz zu "Systempolitikern" lebe Kickl nicht "im Elfenbeinturm, sondern ist das ganze Jahr hindurch bei den Menschen". Andere Politiker wie etwa Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) würden offenbar "sofort auf Abruf ins ORF-Studio tingeln, um von dort aus die Menschen mit den immer gleichen leeren Ankündigungen zu verhöhnen", so Hafenecker. Kickl würde sich nur dann zu Wort melden, wenn er "etwas wirklich Wichtiges zu sagen habe". 

 

Herbert Kickl lehnt seit Jahren praktisch alle Einladungen ins #ZiB2-Studio ab, aber wenn es nach dem FPÖ-Generalsekretär geht, soll man das offenbar nicht erwähnen:

[image or embed]

— Armin Wolf (@arminwolf.at) 19. Januar 2026 um 21:31

 

 

Wolf konterte via Bluesky: "Herbert Kickl lehnt seit Jahren praktisch alle Einladungen ins ZiB2-Studio ab, aber wenn es nach dem FPÖ-Generalsekretär geht, soll man das offenbar nicht erwähnen".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden