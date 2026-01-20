Kickls "ZiB2"-Absagen: FPÖ geht auf ORF-Wolf los

Über 50 "ZiB2"-Anfragen schlug FPÖ-Chef Herbert Kickl laut ORF-Moderator Armin Wolf in den letzten Jahren aus. Die FPÖ kontert: Der ORF "tickt weltfremd"

"Die FPÖ hat reichweitenstarke Parteimedien und verweigert unsere Einladungen nahezu immer. Herbert Kickl hat in den letzten Jahren mehr als 50 ZiB2-Anfragen abgelehnt", schrieb "ZiB2"-Moderator Armin Wolf in seinem Blog.

Anlass waren die Jahreswechsel-Interviews mit den Parteichefs. Alle bis auf FPÖ-Chef Kickl folgten der Einladung ins "ZiB2"-Studio. Statt Kickl kam dann der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker zum TV-Interview.

Christian Hafenecker. © APA/ROLAND SCHLAGER

Hafenecker war es dann auch, der via Aussendung scharfe Kritik an Wolf und dem ORF übte. "Die Jammerei und Zahlenspielerei des ORF-Gagenkaisers Armin Wolf darüber, dass FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ZIB2-Einladungen nicht nachgekommen sei, zeigt, wie weltfremd man am Küniglberg mittlerweile tickt", so der Freiheitliche.

Hafenecker: Kickl "nicht im Elfenbeinturm"

Denn im Gegensatz zu "Systempolitikern" lebe Kickl nicht "im Elfenbeinturm, sondern ist das ganze Jahr hindurch bei den Menschen". Andere Politiker wie etwa Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) würden offenbar "sofort auf Abruf ins ORF-Studio tingeln, um von dort aus die Menschen mit den immer gleichen leeren Ankündigungen zu verhöhnen", so Hafenecker. Kickl würde sich nur dann zu Wort melden, wenn er "etwas wirklich Wichtiges zu sagen habe".

Herbert Kickl lehnt seit Jahren praktisch alle Einladungen ins #ZiB2-Studio ab, aber wenn es nach dem FPÖ-Generalsekretär geht, soll man das offenbar nicht erwähnen:



[image or embed] — Armin Wolf (@arminwolf.at) 19. Januar 2026 um 21:31

Wolf konterte via Bluesky: "Herbert Kickl lehnt seit Jahren praktisch alle Einladungen ins ZiB2-Studio ab, aber wenn es nach dem FPÖ-Generalsekretär geht, soll man das offenbar nicht erwähnen".