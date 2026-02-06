Alles zu oe24VIP
Alice Weidel
© Getty

Deutschland

Trendwende? AfD büßt in Umfrage ein

06.02.26, 07:43
Teilen

Die deutschen Unionsparteien liegen in der Wählergunst einer neuen Umfrage zufolge wieder vor der AfD.  

Dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer zufolge käme die CDU/CSU bei einer Bundestagswahl unverändert auf 26 Prozent. Die AfD würde um einen Punkt auf 24 Prozent verlieren. Die SPD bliebe bei 15 Prozent, die Grünen würden sich auf 13 Prozent (plus ein Prozentpunkt) verbessern. Die Linke erreichte erneut zehn Prozent.

Schwarz-rote Koalition ohne Mehrheit 

Die amtierende schwarz-rote Koalition hätte damit weiterhin keine parlamentarische Mehrheit. In der innenpolitischen Debatte wiesen drei Viertel der Befragten den aus Teilen der Union erhobenen Vorwurf zurück, die Deutschen arbeiteten zu wenig. Eine Mehrheit von 60 Prozent sprach sich zudem für hohe Steuern und umfangreiche Sozialleistungen aus. Gleichzeitig zeigten sich viele Deutsche besorgt über den Zustand der Sozialversicherungen. So gaben 57 Prozent an, es gebe größere Probleme, während 31 Prozent die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung kurz vor dem Zusammenbruch sahen.

In der Außenpolitik bezweifelte eine große Mehrheit von 80 Prozent, dass der russische Präsident Wladimir Putin ernsthaftes Interesse an einer dauerhaften Waffenruhe in der Ukraine hat. Ein militärisches Eingreifen der USA im Iran fänden 61 Prozent der Befragten schlecht. Für die Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen wurden vom 3. bis 5. Februar 1289 Wahlberechtigte befragt.

