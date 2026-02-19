edubook lässt u:book-Idee weiterleben!

Nach der überraschenden Einstellung des u:book-Programms der Uni Wien führt edubook die Idee vergünstigter Hardware für den Bildungsbereich weiter: Somit können auch in Zukunft Studierende, Schüler:innen und Bildungsmitarbeiter:innen zweimal pro Jahr hochwertige Laptops zu besonders ermäßigten Konditionen beziehen.



Als Träger von edubook fungiert der bisherige ubook-Partner edustore, der dafür auch weitere namhafte ubook-Partner wie Apple, Lenovo, Acer und Asus gewinnen konnte.

u:book endet – edubook setzt das bewährte Prinzip fort

u:book, ein Projekt der Universität Wien, ermöglichte es seit 2008 Studierenden Laptops zu stark reduzierten Preisen zu erwerben. Mit Jänner 2026 wurde u:book von der Uni Wien eingestellt.

edubook knüpft an dieses Modell an und öffnet mit den bewährten Partnern das Verkaufsfenster im gewohnten Zeitraum von 23. Februar bis 23. März.

Die neue Apple-Hardware, die am 4. März präsentiert wird, ist dann ebenfalls bei edubook verfügbar. Bereits vom Start weg gibt es Mac Minis, die aktuell als “OpenClaw Experimentiergerät” sehr stark nachgefragt sind und deshalb zu einem besonders vergünstigten Preis für den Bildungsnachwuchs angeboten werden.

Was edubook auszeichnet

Exklusive Bildungsrabatte : Verlässliche, hochwertige Geräte zum besten Preis

: Verlässliche, hochwertige Geräte zum besten Preis Teilzahlung: Erstmals gibt es auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung

Erstmals gibt es auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung Erstmals konfigurierbar: Alle Apple-Geräte sind in jeder gewünschten Ausführung konfigurierbar

„Mit edubook ist gewährleistet, dass Studierende auch in Zukunft erstklassige, verlässliche Laptops mit starken Vergünstigungen beziehen können“ so Markus Müller, Gründer von edubook.

edustore: Erfahrung & Qualität seit 2012

edustore unterstützt seit 2012 Schüler*innen, Studierende, Lehrende und Eltern in ganz Österreich dabei, die für Ihre Ausbildung notwendigen Laptops mit Bildungsrabatt beziehen zu können und betreibt auch einen Shop in der Wiener Universitätsstraße. Mehr als 700 Google-Bewertungen mit von 4,7 Sternen bezeugen die hohe Kundenzufriedenheit.

edubook-Verkaufsfenster – Sommersemester 2026

Datum: 23.02.2026, 10:00 Uhr - 23.03.2026, 23:50 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: edustore

Universitätsstraße 4

1090 Wien

Österreich

URL: https://edubook.at/