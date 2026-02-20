Schnee-Chaos: 100 Einsätze alleine in Wien

Der Wintereinbruch mit starkem Schneefall in Wien hat den Einsatzkräften viel Arbeit beschert

Von Donnerstagabend, 20.00 Uhr bis Freitag 8.00 Uhr verzeichnete die Berufsfeuerwehr 100 zusätzliche Einsätze aufgrund der Witterung. Hauptsächlich handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume oder lose Äste, die eine Gefahr darstellen sowie Verkehrsunfälle oder hängengebliebene Lkw, berichtete Sprecher Jürgen Figerl der APA. Massive Probleme gab es auch bei den Öffis.

So kam es bei allen Bussen und Straßenbahnlinien zu Verspätungen. Verzögerungen gab es auch bei den U-Bahn-Linien.

Bei der Feuerwehr waren alle verfügbaren Einsatzkräfte unterwegs. Einige werden für Brand- und Menschenrettung zurückgehalten. In den frühen Morgenstunden nahmen die Notrufe zu, berichtete der Sprecher. Um 7.30 Uhr wurde erhöhte Einsatzbereitschaft ausgerufen, Einsätze werden von den Teams nun hintereinander abgearbeitet, ohne dass zwischendurch wieder eingerückt wird. Unterstützt werden die Feuerwehrleute vom Katastrophenhilfsdienst sowie den Freiwilligen Feuerwehren Breitenlee und Süßenbrunn. "Wir ersuchen, den Notruf nicht wegen kleinerer Äste, die keine Gefahr darstellen, zu wählen", sagte Figerl.