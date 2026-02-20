Veilchen im Angriffsmodus! Austria schielt auf die Tabellenführung?

Das Duell der Stunde findet im Schnabelholz statt: Der formstarke SCR Altach empfängt die Wiener Austria. Beide Teams haben zuletzt mit beeindruckenden Ergebnissen für Aufsehen gesorgt.

Am Samstag (17.00/live Sky & Sport24-Liveticker) kommt es in Altach zu einem Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die derzeit vor Selbstvertrauen strotzen. Der SCR Altach hat mit einem Cup-Sieg gegen Sturm und einem Dreier gegen Blau-Weiß seinen Aufwärtstrend unterstrichen. Die Wiener Austria reist jedoch mit der Empfehlung von zwei 2:0-Siegen gegen die Top-Teams Salzburg und Rapid ins Ländle und gilt für Altach-Coach Ognjen Zaric als eines der qualitativ besten Teams Österreichs.

Austria schielt auf Platz eins

Für die "Veilchen" bietet sich in Altach die große Chance, sich ganz oben in der Tabelle festzusetzen und sogar die Tabellenführung anzugreifen. Verteidiger Philipp Wiesinger gab die Marschrichtung klar vor: Man wolle dort weitermachen, wo man zuletzt aufgehört habe. Trainer Stephan Helm warnte jedoch davor, dass Altach in der aktuellen Formtabelle weit vorne liegt und sein Team an die absolute Leistungsgrenze gehen muss.

Keine Meistergruppen-Träume im Ländle

Trotz der starken Leistungen der letzten Wochen warnt Altach-Trainer Zaric davor, nun an die Top 6 zu denken. Für ihn steht der Klassenerhalt an erster Stelle, zumal auf sein Team mit Spielen gegen Rapid und dem Cup-Halbfinale gegen Salzburg absolute "Bretter" zukommen. Man wolle sich nicht in Fantasien verlieren, sondern am Boden bleiben, um gegen die spielstarken Wiener bestehen zu können.

Intensives Duell im Schnabelholz erwartet

Die Zuschauer können sich auf eine hochintensive Partie einstellen, da beide Trainer auf eine kontrollierte, aber offensive Spielweise setzen. Während die Austria ihre individuelle Qualität ausspielen will, setzt Altach auf die Heimstärke und die Euphorie der letzten Wochen. Für beide Klubs ist dieses Spiel eine echte Standortbestimmung vor den entscheidenden Wochen im Grunddurchgang.