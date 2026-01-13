Reiselust ungebrochen: 90 Prozent der Österreicher planen 2026 Urlaub – Menorca im Trend

Die Österreicher bleiben auch 2026 reiselustig. Laut dem aktuellen Ruefa Reisekompass möchten rund 90 % im kommenden Jahr verreisen. Neben bewährten Urlaubsländern wächst auch die Lust auf neue Reiseziele. Besonders Menorca entwickelt sich zur Trenddestination.

Der Ruefa Reisekompass, eine repräsentative Umfrage von Marketagent, zeichnet ein klares Bild: Die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher bleibt auf hohem Niveau und nimmt 2026 sogar leicht zu. Neun von zehn Befragten planen mindestens eine Urlaubsreise. Die durchschnittlich vorgesehenen Ausgaben liegen dabei bei 2.209 Euro pro Person. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten wird das Reisebudget bewusst eingeplant, denn Urlaub gilt zunehmend als wichtiger Beitrag zur Lebensqualität. Sonne, Meer und Erholung stehen dabei ebenso hoch im Kurs wie bewusst gestaltete Auszeiten und neue Destinationen.

Die Steiermark zählt bei den Österreicherinnen und Österreichern zu den beliebtestenheimischen Urlaubsdestinationen. © Gettyimages

Wie und wohin geht die Reise 2026?

Obwohl nur 29 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bei ihrer Urlaubsplanung an die Schulferien gebunden sind, konzentriert sich die Hauptreisezeit weiterhin auf den Sommer. Besonders die Monate Juli und August bleiben die stärksten Reisemonate. Insgesamt planen 80 Prozent der Befragten eine Reise ins europäische Ausland, 66 Prozent möchten Urlaub in Österreich machen, 23 Prozent zieht es in fernere Destinationen. Im Inland bleiben die beliebtesten Reiseziele unverändert: Die Steiermark führt mit 27 Prozent vor Kärnten (24 Prozent) und Salzburg (21 Prozent). Auf europäischer Ebene behauptet sich Italien mit 32 Prozent klar an der Spitze, gefolgt von Kroatien (23 Prozent) und Deutschland (19 Prozent).

Besonders gefragt ist das Königreich Thailand als Reiseziel und inzwischen beliebter als die USA. © Gettyimages

Fernreisen weiterhin gefragt

Auch die Lust auf Fernreisen bleibt groß. Besonders gefragt ist das Königreich Thailand mit 15 Prozent – ein Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber 2025. Es folgen die USA mit 11 Prozent (minus fünf Prozentpunkte) sowie Japan mit 10 Prozent, das gegenüber dem Vorjahr um drei Prozentpunkte zulegt.

Fernreisen auf die Malediven stehen weiterhin hoch im Kurs. © Gettyimages

Ebenfalls im Aufwind liegen die Malediven mit einem Plus von drei Prozent (7 Prozent). Auffällig ist zudem die deutlich gestiegene Nachfrage nach China (+3 Prozent), was unter anderem auf die Visumfreiheit für österreichische Staatsbürger zurückzuführen sein dürfte (Anm. d. Red.).

Menorca zählt zud en trendzielen 2026. © Gettyimages

Neue Destinationen im Trend: Menorca im Fokus

Neben bewährten Urlaubsländern wächst die Lust auf neue Reiseziele. Besonders die Baleareninsel Menorca entwickelt sich laut Reisekompass zur Trenddestination 2026. Sie überzeugt mit unberührten Buchten, nachhaltigem Tourismus, mediterranem Flair und einer ruhigen Atmosphäre – ideale Voraussetzungen für Erholungssuchende. Menorca vereint Natur, Kultur und Entspannung und trifft damit den Zeitgeist moderner Urlauber. Ab Mai ist Mallorcas „kleine Schwester“ bequem per Direkt-Charterflug ab Wien erreichbar.

Auch die deutsche Ostseeküste etabliert sich als Fixstarter unter den Charter-Destinationen. Neue Hotels, attraktive Wander- und Radangebote sowie Hausboot-Erlebnisse sorgen für zusätzliche Impulse. Zu den weiteren Top-Sommerdestinationen zählen Griechenland, die Türkei, Spanien, Italien und Ägypten. In der Ferne locken unter anderem Thailand, Mauritius, die Seychellen und Tansania-Sansibar. Im Bereich der Ruefa-Sportreisen steht zudem eine breite Palette an Reisepaketen – etwa zu Tennis, Laufen, Fußball, Golf oder Motorsport – jeweils inklusive Eintrittskarten zur Auswahl.

Badeurlaub bleibt unangefochtene Nummer eins„Noch stärker als je zuvor begeistert der Badeurlaub über alle Generationen hinweg. Er bietet Entspannung, Erholung und unbeschwerte Momente fernab des oft überladenen Alltags. Kein Wunder also, dass sich 2026 mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher an der Sonne orientieren und den Badeurlaub am Meer zu ihrer wichtigsten Reiseform küren“, erklärt Michele Fanton, Geschäftsführer von Ruefa.Für zusätzliche Dynamik sorgen der sportliche Aktivurlaub mit 20 Prozent sowie Erlebnis- und Rundreisen inklusive Roadtrips (18 Prozent). Ski- und Winterurlaub stehen für 12 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher 2026 auf dem Programm, während 10 Prozent eine Kultur- oder Studienreise planen.