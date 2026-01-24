Iran droht USA mit "Krieg mit allen Mitteln"

Der Iran hat angesichts der Verlegung einer US-Flugzeugträgergruppe in die Region den USA für den Fall eines Angriffs mit einem "Krieg mit allen Mitteln" gedroht.

"Sollten die Amerikaner die Souveränität und territoriale Integrität des Irans verletzen, werden wir antworten", sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Freitag (Ortszeit), der namentlich nicht genannt werden wollte. Wie eine iranische Antwort aussehen könnte, ließ er offen.

Das Militär sei auf das schlimmste Szenario vorbereitet, weshalb im Iran alles in höchster Alarmbereitschaft sei. Der Iran stehe unter ständiger militärischer Bedrohung durch die USA und habe keine andere Wahl, als zurückzuschlagen, sagte der iranische Regierungsvertreter weiter.

Eingreiftruppe eines US-Flugzeugträgers in Region erwartet

In den kommenden Tagen wird in der Region die Eingreiftruppe eines US-Flugzeugträgers erwartet. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, die USA hätten eine "Armada" auf den Weg geschickt. Er hoffe jedoch, sie nicht einsetzen zu müssen. Trump erneuerte seine Warnung an Teheran, weder Demonstranten hinzurichten noch das Atomprogramm des Landes wieder aufzunehmen. Bei den Protesten im Iran sind nach Angaben eines Insiders aus der Regierung mindestens 5.000 Menschen getötet worden.

Auslöser der Proteste im Iran, die Ende Dezember begannen, war der Wertverfall der iranischen Währung Rial. Sie weiteten sich jedoch schnell zu landesweiten Demonstrationen mit Forderungen nach einem Sturz der klerikalen Führung aus. Die Unruhen stellen die größte innenpolitische Herausforderung für die Führung in Teheran seit mindestens drei Jahren dar. Die iranische Regierung macht ausländische Akteure für die Gewalt verantwortlich.