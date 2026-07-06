Jetzt kommt die nächste Hitzewelle

Nach einem wechselhaften Start in die neue Woche nimmt der Sommer in Österreich rasch wieder Fahrt auf.

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Bereits ab Dienstag steigen die Temperaturen laut Prognose der Geosphere Austria vielerorts deutlich an, zum Wochenende steuert das Land auf die nächste Hitzewelle zu. Regional sind dann Höchstwerte von bis zu 34 Grad möglich.

Am Montag ziehen vor allem im Norden und Osten zunächst noch einzelne Regenschauer durch, ehe sich das Wetter im Tagesverlauf zunehmend beruhigt. Vor allem im Flachland zeigt sich wieder häufiger die Sonne, während es im Süden von Beginn an freundlich bleibt. Die Temperaturen erreichen je nach Region angenehme 20 bis 28 Grad.

Schon am Dienstag wird die warme Luft deutlich spürbar. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 25 bis 32 Grad. Nur vereinzelt sind noch kurze Regenschauer möglich. Dazu weht besonders von Oberösterreich bis ins Burgenland zeitweise kräftiger West- bis Nordwestwind.

Bis zu 34 Grad

Auch zur Wochenmitte setzt sich das sommerliche Wetter fort. Zwar ziehen vor allem im Osten und entlang des Alpenostrands immer wieder dichtere Wolken durch, insgesamt bleibt es aber überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad.

Am Donnerstag sorgt Hochdruckeinfluss für noch stabileres Wetter. Viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 32 Grad prägen den Tag. Lediglich im Nordosten sind vereinzelt dichtere Wolken und lokale Schauer möglich.

Den Höhepunkt der neuen Hitzewelle bringt schließlich der Freitag. Unter überwiegend sonnigem Himmel werden im ganzen Land 26 bis 34 Grad erwartet. Besonders heiß wird es im Westen Österreichs. Nur im Bergland und im Süden können sich am Nachmittag einzelne Quellwolken bilden, aus denen sich vereinzelt kurze Gewitter entwickeln.

Unklar ist, wie lange die Hitze andauert. Einige Wettermodelle rechnen sogar damit, dass die Temperaturen gegen Monatsende erneut auf 40 Grad steigen können.